Каллас: Европа откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году
Страны ЕС намерены отказаться от импорта российских энергоносителей к 2027 г. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова привело представительство ЕС в России.
«Европа уже значительно сократила свою зависимость от российских энергоносителей. Сегодня мы обнародовали наш план по прекращению импорта российских энергоносителей к 2027 г. Это ознаменует окончательный разрыв», – говорится в сообщении.
Каллас добавила, что Москва «больше не сможет использовать энергию как оружие против нас».
6 мая Еврокомиссия опубликовала «дорожную карту» по отказу от поставок российского газа к 2027 г. План предусматривает запрет поставок газа по трубопроводам и импорт сжиженного природного газа (СПГ). Теперь предложение должны рассмотреть Европарламент и страны ЕС. Публикация стратегии задерживалась из-за несогласия со стороны Венгрии и Словакии, писала Financial Times.
Politico писало, что план ЕК по отказу от российских энергоносителей может не заинтересовать европейский бизнес, поскольку ряд компаний уже присматриваются к возможности вернуться к полноценному импорту газа из России.