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Каллас: Европа откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году

Ведомости

Страны ЕС намерены отказаться от импорта российских энергоносителей к 2027 г. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова привело представительство ЕС в России.

«Европа уже значительно сократила свою зависимость от российских энергоносителей. Сегодня мы обнародовали наш план по прекращению импорта российских энергоносителей к 2027 г. Это ознаменует окончательный разрыв», – говорится в сообщении.

Каллас добавила, что Москва «больше не сможет использовать энергию как оружие против нас».

6 мая Еврокомиссия опубликовала «дорожную карту» по отказу от поставок российского газа к 2027 г. План предусматривает запрет поставок газа по трубопроводам и импорт сжиженного природного газа (СПГ). Теперь предложение должны рассмотреть Европарламент и страны ЕС. Публикация стратегии задерживалась из-за несогласия со стороны Венгрии и Словакии, писала Financial Times.

Politico писало, что план ЕК по отказу от российских энергоносителей может не заинтересовать европейский бизнес, поскольку ряд компаний уже присматриваются к возможности вернуться к полноценному импорту газа из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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