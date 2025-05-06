Politico: план ЕК по отказу от энергоносителей РФ может не заинтересовать бизнес

5 мая Bloomberg писало, что ЕК в июне 2025 г. представит план полного запрета импорта российского газа в Евросоюз. По данным агентства, предварительная дорожная карта этого может быть объявлена 6 мая. Источники Bloomberg говорили, что план предусматривает запрет поставок газа по трубопроводам и импорт сжиженного природного газа (СПГ). До конца 2025 г. Еврокомисия рассчитывает запретить поставки российского газа по краткосрочным (спотовым) соглашениям и заключение новых долгосрочных контрактов. Поставки по действующим долгосрочным соглашениям ЕК хочет запретить к концу 2027 г.