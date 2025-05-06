Politico: план ЕК по отказу от энергоносителей РФ может не заинтересовать бизнес
План Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российских энергоносителей может не заинтересовать европейский бизнес, поскольку ряд компаний уже присматриваются к возможности вернуться к полноценному импорту газа из России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
ЕК 6 мая собирается представить свой план по окончательному отказу к 2027 г. от импорта энергоносителей из России. Собеседники издания уточнили, что он позволит европейским компаниями досрочно расторгнуть контракты на поставку российских энергоносителей. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен добавил, что план поможет Евросоюзу (ЕС) вернуть себе энергетическую независимость.
Но руководители европейских компаний могут быть не заинтересованы в этом. В Европе уже обсуждается возможность возобновления полноценного импорта российских энергоносителей, как только это станет возможным с юридической и политической точек зрения, пишет Politico.
5 мая Bloomberg писало, что ЕК в июне 2025 г. представит план полного запрета импорта российского газа в Евросоюз. По данным агентства, предварительная дорожная карта этого может быть объявлена 6 мая. Источники Bloomberg говорили, что план предусматривает запрет поставок газа по трубопроводам и импорт сжиженного природного газа (СПГ). До конца 2025 г. Еврокомисия рассчитывает запретить поставки российского газа по краткосрочным (спотовым) соглашениям и заключение новых долгосрочных контрактов. Поставки по действующим долгосрочным соглашениям ЕК хочет запретить к концу 2027 г.