Reuters: главы компаний в ЕС выступили за возвращение к российскому газу
Руководители крупных компаний Европейского союза (ЕС) считают хорошей идеей возобновить часть импорта российского газа, пишет издание Reuters.
«Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия – неважно, откуда она поступает», – сказал Клаус Паур, управляющий директор Leuna-Harzе, одной из ведущих производителей эпоксидных смол в Европе. Паур добавил, что причина такого решения в желании держать под контролем расходы на энергоносители.
После прекращения конфликта России и Украины ЕС мог бы вернуться к поставкам 60 или 70 млрд куб. м в год, включая СПГ, рассказал в интервью Reuters Дидье Олло, исполнительный вице-президент французской энергетической компании Engie.
Глава французской нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуйан также высказался в пользу возобновления импорта российского газа на 70 млрд куб. м в год. Он аргументировал свое решение чрезмерной зависимостью Европы от американского газа.
С 1 января 2025 г. поставки газа по ГТС Украины были остановлены из-за окончания срока действия транзитного соглашения «Газпрома», обладающего монопольным правом на трубопроводный экспорт газа из России. Контракт на транзит не был продлен из-за нежелания Киева. «Турецкий поток» – единственный маршрут экспорта российского газа в ЕС.