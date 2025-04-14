Reuters: главы компаний в ЕС выступили за возвращение к российскому газу

«Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия – неважно, откуда она поступает», – сказал Клаус Паур, управляющий директор Leuna-Harzе, одной из ведущих производителей эпоксидных смол в Европе. Паур добавил, что причина такого решения в желании держать под контролем расходы на энергоносители.