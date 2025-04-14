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Reuters: главы компаний в ЕС выступили за возвращение к российскому газу

Ведомости

Руководители крупных компаний Европейского союза (ЕС) считают хорошей идеей возобновить часть импорта российского газа, пишет издание Reuters.

«Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия – неважно, откуда она поступает», – сказал Клаус Паур, управляющий директор Leuna-Harzе, одной из ведущих производителей эпоксидных смол в Европе. Паур добавил, что причина такого решения в желании держать под контролем расходы на энергоносители.

После прекращения конфликта России и Украины ЕС мог бы вернуться к поставкам 60 или 70 млрд куб. м в год, включая СПГ, рассказал в интервью Reuters Дидье Олло, исполнительный вице-президент французской энергетической компании Engie.

Глава французской нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуйан также высказался в пользу возобновления импорта российского газа на 70 млрд куб. м в год. Он аргументировал свое решение чрезмерной зависимостью Европы от американского газа.

С 1 января 2025 г. поставки газа по ГТС Украины были остановлены из-за окончания срока действия транзитного соглашения «Газпрома», обладающего монопольным правом на трубопроводный экспорт газа из России. Контракт на транзит не был продлен из-за нежелания Киева. «Турецкий поток» – единственный маршрут экспорта российского газа в ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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