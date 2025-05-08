Еврокомиссия может принять 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая

В середине апреля Reuters писал, что европейские власти не будут включать запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) в 17-й пакет санкций. Вместо этого ЕК намерена представить дорожную карту по отказу от зависимости от российских энергоресурсов к 2027 г.