Еврокомиссия может принять 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая
Еврокомиссия (ЕК) намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова передает ТАСС.
Содержание нового пакета санкций она не уточнила, поскольку оно «еще не согласовано».
Издание EUObserver писало, что в 17-й пакет санкций ЕС против России будут включены 54 физических и 14 юридических лиц. Среди прочего ЕК предложила внести в черный список российскую страховую компанию VSK, судоходную компанию Volga Shipping и ряд судов.
В середине апреля Reuters писал, что европейские власти не будут включать запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) в 17-й пакет санкций. Вместо этого ЕК намерена представить дорожную карту по отказу от зависимости от российских энергоресурсов к 2027 г.