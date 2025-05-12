Индия открыла шлюзы на плотинах и вернула воду Пакистану

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в телеобращении к народу заявил, что его страна согласилась прекратить огонь ради мира и безопасности в регионе. Он выразил надежду, что Исламабад и Нью-Дели смогут решать все спорные вопросы, включая территориальный конфликт вокруг Кашмира, за столом переговоров. Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подчеркнул в социальной сети Х, что Пакистан всегда стремился к миру и стабильности в регионе, сохраняя свою суверенность и территориальную целостность.