Индия открыла шлюзы на плотинах и вернула воду Пакистану
Индия частично возобновила поток воды через плотину Баглихар на реке Чинаб, которая течет в Пакистан, сообщает The Economic Times.
Согласно договору о разделе вод реки Инд от 1960 г., река Чинаб, берущая начало в индийских Гималаях, отошла под контроль Пакистана. Однако в условиях эскалации Индия приостановила действие этого документа.
По данным издания The Tribune, шлюзы были также открыты на плотине Салал, расположенной выше по течению Чинаба. Правда, представители издания уточнили, что это решение связано с необходимостью снижения давления в водохранилищах, а позиция Индии относительно договора пока остается неопределенной.
Напряженность между странами начала снижаться после соглашения о прекращении огня, достигнутого вечером 10 мая. Первым эту новость сообщил президент США Дональд Трамп, а затем ее подтвердили власти Индии и Пакистана. Трамп выразил готовность нарастить торговлю с Исламабадом и Нью-Дели, а также пообещал помочь найти решение территориального спора вокруг Кашмира, который длится уже много лет.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в телеобращении к народу заявил, что его страна согласилась прекратить огонь ради мира и безопасности в регионе. Он выразил надежду, что Исламабад и Нью-Дели смогут решать все спорные вопросы, включая территориальный конфликт вокруг Кашмира, за столом переговоров. Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подчеркнул в социальной сети Х, что Пакистан всегда стремился к миру и стабильности в регионе, сохраняя свою суверенность и территориальную целостность.
Индийский министр иностранных дел Викрам Мисри уточнил, что стороны договорились прекратить огонь на суше, в воздухе и на море с 17:00 местного времени (14:00 мск) 10 мая. Это решение было принято после телефонных переговоров руководителей военных операций двух стран. Следующий раунд телефонных переговоров запланирован на 12 мая.