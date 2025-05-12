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Глава Ивановской области доложил Путину о развитии текстильной промышленности

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. В ходе переговоров глава региона доложил лидеру РФ о развитии текстильной промышленности в регионе. Трансляцию встречи проводил Кремль.

По словам Воскресенского, в текстильной промышленности Ивановской области появляются новые технологические компетенции. В частности, заработало первое в России производство мембранных инновационных материалов полимера для создания тканей и одежды, а также спецодежды, в том числе для Вооруженных сил РФ.

Кроме того, в области заработало первое в России производство из переработанного сырья. Из старой одежды там делают пряжу, которую впоследствии используют для создания спецодежды. Воскресенский отметил, что создание этого производства хорошо как для экономики региона, так и для экологии. Он объяснил это уменьшением нагрузки текстильных отходов на полигоны.

Помимо этого, Воскресенский рассказал рассказал Путину, что в черте Иваново впервые за 30 лет началась постройка крупного завода. На нем будет производиться дорожная техника.

Губернатор отметил, что власти региона уделяют особое внимание подготовке специалистов для атомной отрасли на базе энергоуниверситета. Он отметил, что область готовится стать площадкой подготовки иностранных специалистов. Таким образом, высшее образование в регионе тоже становится отдельной индустрией экономики, подчеркнул Воскресенский.

Говоря о сельскохозяйственной отрасли, губернатор рассказал о модернизации молокозавода. По его словам, им занимается владелец Новолипецкого металлургического комбината (НМЛК) Владимир Лисин. Иваново является родным городом предпринимателя, модернизация завода стала его первой инвестицией в регионе «на совершенно новом уровне». 

В конце марта Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В ходе беседы обсуждались ключевые вопросы, касающиеся поддержки участников специальной военной операции, а также актуальные социально-экономические вопросы региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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