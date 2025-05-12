Глава Ивановской области доложил Путину о развитии текстильной промышленности

Кроме того, в области заработало первое в России производство из переработанного сырья. Из старой одежды там делают пряжу, которую впоследствии используют для создания спецодежды. Воскресенский отметил, что создание этого производства хорошо как для экономики региона, так и для экологии. Он объяснил это уменьшением нагрузки текстильных отходов на полигоны.