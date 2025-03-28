Путин встретился с губернатором Ленинградской области Дрозденко

Дрозденко рассказал, что сейчас ленинградцы активно участвуют в специальной военной операции. Представители региона есть не только в именных «Ленинградском», «Невском» и «Ладожском» дивизионах, но и активно формируют группировку «Север». Губернатор также сообщил, что в регионе внедрены 84 меры поддержки для участников спецоперации и их семей, на которые в прошлом году было выделено 9,5 млрд руб.