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Путин встретился с губернатором Ленинградской области Дрозденко

Глава региона доложил президенту о мерах поддержки участников спецоперации
Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы обсуждались ключевые вопросы, касающиеся поддержки участников специальной военной операции, а также актуальные социально-экономические вопросы региона.

Дрозденко рассказал, что сейчас ленинградцы активно участвуют в специальной военной операции. Представители региона есть не только в именных «Ленинградском», «Невском» и «Ладожском» дивизионах, но и активно формируют группировку «Север». Губернатор также сообщил, что в регионе внедрены 84 меры поддержки для участников спецоперации и их семей, на которые в прошлом году было выделено 9,5 млрд руб.

Одним из значимых достижений стало создание первого на Северо-Западе кластера комплексной реабилитации и адаптации участников СВО. Путин поинтересовался местоположением этого кластера, на что Дрозденко ответил, что тот находится во Всеволожске.

«Он состоит из центра протезирования, центра реабилитации, специальных домов проживания – это тренировочные квартиры. Особенно для ребят, кто получил ранение, увечье, нужно восстанавливаться, и мы их обучаем даже пользоваться в квартирах всем необходимым», – пояснил губернатор.

Там есть мастерские, классы для переобучения, ледовая арена и бассейн. Бойцы там могут проходить реабилитацию, протезирование и обучение. А после им помогают трудоустраиваться.

Также Дрозденко сообщил о создании 525 коек для долечивания участников СВО с целью разгрузки местных госпиталей. Для этих нужд были задействованы ранее использовавшиеся ковидные отделения.

Затем глава региона рассказал о социально-экономическом развитии. По его словам, Ленинградская область занимает лидирующие позиции по привлечению инвестиций. В регионе был создан «зеленый коридор» для бизнеса, который обеспечивает полное сопровождение инвестиционных проектов.

«1110 млрд у нас инвестиции 2024 г., а в целом у нас 354 проекта на сопровождении – 7 трлн руб.», – отметил Дрозденко.

Следующей темой обсуждения стало народосбережение.

«Александр Юрьевич, что так мало в Ленинградской области женятся и выходят замуж?», – поинтересовался Путин.

Глава региона согласился, что есть такая проблема. Область растет по численности населения в основном за счет внешней миграции. Но, по словам Дрозденко, удалось добиться минимальной смертности и увеличения продолжительности жизни до почти 76 лет.

В конце встречи президент оценил, что в целом показатели у региона хорошие, хотя предстоит решить еще много проблем.

В середине марта появилась информация о том, что президент России планирует провести встречи с оставшимися пятью губернаторами, которые в 2025 г. пойдут на новые сроки. Среди них был и Дрозденко, который руководит регионом с 2012 г. Однако источники «Ведомостей» не исключали, что в ходе весенней ротации Дрозденко может покинуть свой пост.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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