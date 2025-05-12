Песков не уточнил состав делегации на возможных переговорах в Стамбуле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять состав российской делегации, которая примет участие в возможных переговорах по украинскому вопросу в Стамбуле. Об этом он сообщил в ходе брифинга.
«Мне нечего пока добавить», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая «без всяких предварительных условий». Он предложил возобновить переговоры «там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны».
Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая.