В ГД рассмотрят проект о запрете раздела средств бойцов спецоперации при разводе

Предполагается, что действие нормы будет распространенно в том числе на единовременные выплаты при заключении контракта, денежное довольствие, ежемесячные выплаты и др. Кроме того, положения проекта будут применяться также в отношении браков, заключенных после 24 февраля 2022 г. и расторгнутых до вступления в силу данного закона, если раздел имущества не был произведен или решение суда не вступило в силу.