Газета
Телеграм
/ Политика

В ГД рассмотрят проект о запрете раздела средств бойцов спецоперации при разводе

Ведомости

В Государственную думу на рассмотрение внесут законопроект, согласно которому будет предусмотрен запрет на раздел средств одного из супругов, полученных в связи с участием в спецоперации, при расторжении брака, который был заключен после 24 февраля 2022 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Инициаторами введения проекта выступили депутаты Евгений Марченко, не входящий ни в какие фракции, и Александр Бородай из «Единой России».

Предполагается, что действие нормы будет распространенно в том числе на единовременные выплаты при заключении контракта, денежное довольствие, ежемесячные выплаты и др. Кроме того, положения проекта будут применяться также в отношении браков, заключенных после 24 февраля 2022 г. и расторгнутых до вступления в силу данного закона, если раздел имущества не был произведен или решение суда не вступило в силу.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования. 

По словам авторов законопроекта, после начала спец операции участились случаи заключения браков с участниками военных действий ради получения материальной выгоды. В пояснительной записке отмечается, что подобные браки, как правило, расторгаются в короткие сроки после получения выплат. 

28 апреля президент РФ Владимир Путин поручил определить единые стандарты поддержки военных, принимавших участие в спецоперации, используя лучшие практики регионов. Глава государства подчеркнул, что координирующие роли в этом вопросе могут сыграть Совет законодателей и парламентские ассоциации федеральных округов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных