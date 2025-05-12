В ГД рассмотрят проект о запрете раздела средств бойцов спецоперации при разводе
В Государственную думу на рассмотрение внесут законопроект, согласно которому будет предусмотрен запрет на раздел средств одного из супругов, полученных в связи с участием в спецоперации, при расторжении брака, который был заключен после 24 февраля 2022 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Инициаторами введения проекта выступили депутаты Евгений Марченко, не входящий ни в какие фракции, и Александр Бородай из «Единой России».
Предполагается, что действие нормы будет распространенно в том числе на единовременные выплаты при заключении контракта, денежное довольствие, ежемесячные выплаты и др. Кроме того, положения проекта будут применяться также в отношении браков, заключенных после 24 февраля 2022 г. и расторгнутых до вступления в силу данного закона, если раздел имущества не был произведен или решение суда не вступило в силу.
В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
По словам авторов законопроекта, после начала спец операции участились случаи заключения браков с участниками военных действий ради получения материальной выгоды. В пояснительной записке отмечается, что подобные браки, как правило, расторгаются в короткие сроки после получения выплат.
28 апреля президент РФ Владимир Путин поручил определить единые стандарты поддержки военных, принимавших участие в спецоперации, используя лучшие практики регионов. Глава государства подчеркнул, что координирующие роли в этом вопросе могут сыграть Совет законодателей и парламентские ассоциации федеральных округов.