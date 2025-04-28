Путин поручил определить единые стандарты поддержки бойцов спецоперации
Президент РФ Владимир Путин поручил определить единые стандарты поддержки военных, принимавших участие в спецоперации, использовав лучшие практики регионов. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании.
Глава государства подчеркнул, что координирующие роли в этом вопросе могут сыграть Совет законодателей и парламентские ассоциации федеральных округов.
23 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по бюджету и налогам инициативу, которая освобождает участников спецоперации и членов их семей от госпошлины по ряду судебных дел. Поправки в Налоговом кодексе РФ коснутся фактов родственных отношений, признания отцовства или принятия наследства. Соответствующая льгота распространится и на дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении умершим.