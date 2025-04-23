Володин предложил освободить участников спецоперации от ряда госпошлин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по бюджету и налогам инициативу, которая освобождает участников спецоперации и членов их семей от госпошлины по ряду судебных дел, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Установление юридически значимых фактов в судебном порядке влечет затраты в виде уплаты госпошлины. Таких заявлений может быть несколько. Льгота позволит оградить семейный бюджет от дополнительных затрат», – заявил Володин.
Поправки в Налоговом кодексе РФ коснутся фактов родственных отношений, признания отцовства или принятия наследства. Соответствующая льгота распространится и на дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении умершим.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил установить общегосударственные льготы по имущественным налогам для участников спецоперации и членов их семей.
17 апреля в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении льгот при поступлении в вузы пасынкам и падчерицам бойцов. По действующему законодательству, для них предусмотрена отдельная квота на обучение в вузах за счет госсредств.