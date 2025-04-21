Пасынки и падчерицы участников спецоперации смогут учиться в вузах бесплатно

В законе закреплено, что отдельная квота для приема на обучение в университетах есть у бойцов и их детей. При этом не учитывается ситуация, когда, например, мать ребенка воспитывает его вместе с отчимом, который задействован в зоне проведения спецоперации. В этом случае ребенок фактически не имеет другого отца, находится на содержании отчима и считает его своим отцом, но не может рассчитывать на льготы при обучении, говорится в пояснительной записке.