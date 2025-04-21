Пасынки и падчерицы участников спецоперации смогут учиться в вузах бесплатно

Пасынки и падчерицы участников спецоперации смогут учиться в вузах бесплатноТакой законопроект разработали сенаторы после встречи Владимира Путина с подопечными фонда «Защитники Отечества» в марте
Пасынки и падчерицы, которых воспитывают или воспитывали участники спецоперации, получат льготу при поступлении в университеты. Они смогут пойти на программы бакалавриата и специалитета по квоте наравне с родными детьми бойцов. Такой законопроект 17 апреля внесла в Госдуму группа сенаторов – председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и др.
Изменения коснутся закона об образовании. Прием пасынков и падчериц бойцов спецоперации будет проводиться без вступительных испытаний. Исключение составят творческие экзамены и дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности – их сдать придется. Помимо льготы на обучение в университетах, пасынки и падчерицы смогут бесплатно учиться на подготовительных отделениях. Их также в первоочередном порядке будут зачислять в колледжи и техникумы, вне зависимости от результатов обучения в школе и наличия договоров о целевом обучении.
На отсутствие льгот для пасынков и падчериц обратили внимание сотрудники и подопечные фонда «Защитники Отечества» во время встречи с президентом Владимиром Путиным в марте 2025 г. Тогда жена офицера, мать погибшего Героя России Ольга Дорохина рассказала главе государства, что юридически не усыновленные бойцами дети не считаются членами их семей и, соответственно, не имеют права на льготы. Путин пообещал изучить этот вопрос.
В законе закреплено, что отдельная квота для приема на обучение в университетах есть у бойцов и их детей. При этом не учитывается ситуация, когда, например, мать ребенка воспитывает его вместе с отчимом, который задействован в зоне проведения спецоперации. В этом случае ребенок фактически не имеет другого отца, находится на содержании отчима и считает его своим отцом, но не может рассчитывать на льготы при обучении, говорится в пояснительной записке.
Отдельных квот для поступления на программы магистратуры и аспирантуры в законе об образовании не предусматривается, следует из документа.
Вместе с этим в некоторых нормативно-правовых актах пасынки и падчерицы равны родным детям участников спецоперации. Это, например, пенсионное законодательство, которое предусматривает право на выплаты по потере кормильца. Помимо этого некоторые субъекты России, устанавливая региональные льготы, включают пасынков и падчериц в состав семей бойцов.
Более 14 900 человек
В некоторых регионах, например в Алтайском крае и Санкт-Петербурге, закон уже дает пасынкам и падчерицам равные права с родными детьми, рассказала «Ведомостям» партнер семейной практики Key Consulting Group Наталья Бигвава. По ее словам, большинство регионов включают пасынков и падчериц в состав семей бойцов спецоперации при установлении местных льгот, квот на получение высшего образования по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета. Льготы могут быть и при поступлении в колледжи и на подготовительные отделения вузов, на питание в образовательных учреждениях, проезд, оплату в детских садах, добавила Бигвава.
Концепция законопроекта выглядит логичной, поскольку пасынки и падчерицы – это те же дети, заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ). По его мнению, изменения не сильно увеличат объем льготников. Парламентарий также предположил, что Госдума поддержит этот законопроект.
В российских вузах действует квота в 10% от выделенных бюджетных мест, которая распространяется на героев спецоперации и детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии. Такой закон в декабре 2022 г. подписал Путин, он вступил в силу со дня опубликования. Ряд университетов приняли решение увеличить квоту в 3 раза до 30%, сообщал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в феврале 2025 г. По его словам, многое в этом вопросе зависит от региона и престижности университета, писало агентство «РИА Новости».
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой уточнить, как ведомство относится к данному законопроекту и сколько всего участников спецоперации и их детей учатся сейчас в российских вузах по особой квоте. «Ведомости» также обратились за комментариями по количеству таких студентов в пресс-службы топ-20 вузов России по оценке рейтингового агентства RAEX в 2024 г., в числе которых: МГУ им. Ломоносова, МФТИ, РАНХиГС, РУДН, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ, Томский политехнический университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и др.