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/ Политика

В России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов спецоперации

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил установить общегосударственные льготы по имущественным налогам для участников спецоперации и членов их семей.

По его словам, поддержка, в частности налоговая, участников спецоперации и их близких является важным направлением. Обеспечение их благополучия является абсолютным приоритетом. Мишустин напомнил, что уже действует широкий перечень мер.

«Вместе с тем не все льготы по имущественным налогам установлены на федеральном уровне. А региональные и местные – существуют не во всех субъектах. Да и там, где они есть, применяются по‑разному», – указал премьер в ходе выступления на коллегии Минфина России.

17 апреля в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении льгот при поступлении в вузы пасынкам и падчерицам участников спецоперации. По действующему законодательству, для бойцов СВО и их детей предусмотрена отдельная квота на обучение в вузах за счет госсредств. При этом пасынки и падчерицы военных не имеют права воспользоваться этой льготой. Инициатива предлагает расширить перечень лиц, обладающих особым правом на поступление в рамках квоты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента рассмотрит проект в приоритетном порядке. В нижней палате указали, что всего с начала проведения спецоперации было принято 128 законов, которые направлены на поддержку участников спецоперации и членов их семей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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