В России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов спецоперации

17 апреля в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении льгот при поступлении в вузы пасынкам и падчерицам участников спецоперации. По действующему законодательству, для бойцов СВО и их детей предусмотрена отдельная квота на обучение в вузах за счет госсредств. При этом пасынки и падчерицы военных не имеют права воспользоваться этой льготой. Инициатива предлагает расширить перечень лиц, обладающих особым правом на поступление в рамках квоты.