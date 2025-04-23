В России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов спецоперации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил установить общегосударственные льготы по имущественным налогам для участников спецоперации и членов их семей.
По его словам, поддержка, в частности налоговая, участников спецоперации и их близких является важным направлением. Обеспечение их благополучия является абсолютным приоритетом. Мишустин напомнил, что уже действует широкий перечень мер.
«Вместе с тем не все льготы по имущественным налогам установлены на федеральном уровне. А региональные и местные – существуют не во всех субъектах. Да и там, где они есть, применяются по‑разному», – указал премьер в ходе выступления на коллегии Минфина России.
17 апреля в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении льгот при поступлении в вузы пасынкам и падчерицам участников спецоперации. По действующему законодательству, для бойцов СВО и их детей предусмотрена отдельная квота на обучение в вузах за счет госсредств. При этом пасынки и падчерицы военных не имеют права воспользоваться этой льготой. Инициатива предлагает расширить перечень лиц, обладающих особым правом на поступление в рамках квоты.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента рассмотрит проект в приоритетном порядке. В нижней палате указали, что всего с начала проведения спецоперации было принято 128 законов, которые направлены на поддержку участников спецоперации и членов их семей.