ГД приоритетно рассмотрит льготы в вузах для пасынков участников спецоперации

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента 17 апреля. Согласно действующему законодательству, для участников спецоперации и их детей предусмотрена отдельная квота на обучение в вузах за счет государственных средств. Однако пасынки и падчерицы военнослужащих пока не имеют права воспользоваться этой льготой. Законопроект предлагает изменить ситуацию, расширив перечень лиц, обладающих особым правом на поступление в рамках квоты.