ГД приоритетно рассмотрит льготы в вузах для пасынков участников спецоперации
Государственная дума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о предоставлении льгот при поступлении в вузы пасынкам и падчерицам участников спецоперации. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента 17 апреля. Согласно действующему законодательству, для участников спецоперации и их детей предусмотрена отдельная квота на обучение в вузах за счет государственных средств. Однако пасынки и падчерицы военнослужащих пока не имеют права воспользоваться этой льготой. Законопроект предлагает изменить ситуацию, расширив перечень лиц, обладающих особым правом на поступление в рамках квоты.
По словам Володина, все инициативы, касающиеся поддержки участников спецоперации и их семей, рассматриваются Госдумой в приоритетном порядке. Этот законопроект не станет исключением.
В случае принятия поправок новые нормы также предоставят пасынкам и падчерицам участников спецоперации право на бюджетное обучение на подготовительных отделениях вузов. У них появится гарантия первоочередного зачисления в организации среднего профессионального образования.
В парламенте отметили, что всего с начала проведения спецоперации Государственная дума приняла 128 законов, направленных на поддержку участников спецоперации и членов их семей.