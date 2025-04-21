Бойцы приграничных территорий смогут получить статус ветерана

Также новая норма распространяется на уволенных в запас или отставку сотрудников, а кроме того – на лиц, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов государственной власти и содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы страны и Росгвардию.