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Бойцы приграничных территорий смогут получить статус ветерана

Ведомости

Ветеранами боевых действий могут стать участники отражения вооруженного вторжения на границе России и в регионах, прилегающих к зоне проведения спецоперации на Украине. К ним относятся военнослужащие, правоохранители, сотрудники Росгвардии, прокуратуры, Следственного комитета и других ведомств. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Также новая норма распространяется на уволенных в запас или отставку сотрудников, а кроме того – на лиц, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов государственной власти и содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы страны и Росгвардию.

Право на статус ветерана или инвалида боевых действий теперь получат и те, кто получил ранения, контузию, увечье или заболевание при выполнении указанных задач на приграничных территориях.

Как отмечалось ранее, перечень территорий будет определять правительство России. Для ветеранов также предусмотрены соответствующие меры социальной поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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