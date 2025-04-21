Бойцы приграничных территорий смогут получить статус ветерана
Ветеранами боевых действий могут стать участники отражения вооруженного вторжения на границе России и в регионах, прилегающих к зоне проведения спецоперации на Украине. К ним относятся военнослужащие, правоохранители, сотрудники Росгвардии, прокуратуры, Следственного комитета и других ведомств. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Также новая норма распространяется на уволенных в запас или отставку сотрудников, а кроме того – на лиц, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов государственной власти и содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы страны и Росгвардию.
Право на статус ветерана или инвалида боевых действий теперь получат и те, кто получил ранения, контузию, увечье или заболевание при выполнении указанных задач на приграничных территориях.
Как отмечалось ранее, перечень территорий будет определять правительство России. Для ветеранов также предусмотрены соответствующие меры социальной поддержки.