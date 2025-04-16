СФ одобрил закон о статусе ветерана для военных в Курской области

«Конечно, мы удовлетворены тем, что закон этот принят. Там учтены все нюансы, связанные с ситуацией вокруг Курской области, – говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Поэтому это касается многих людей, которые героически несут службу, борются там за освобождение наших земель. Поэтому это, конечно, чрезвычайно важный закон».