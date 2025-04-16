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/ Политика

СФ одобрил закон о статусе ветерана для военных в Курской области

Для них предусмотрены меры социальной поддержки
Ведомости

Совет Федерации (СФ) одобрил закон, наделяющий статусом ветеранов бойцов в Курской области. Об этом говорится в сообщении Совфеда.

В пользу закона на пленарном заседании единогласно проголосовали 163 сенатора. Изменения вносятся в закон «О ветеранах». Согласно пояснительной записке, статус будет присвоен военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск нацгвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, прокуратуры, а также сотрудникам Следственного комитета, отражавших вооруженное вторжение на территорию РФ и вооруженные провокации на границе и территориях, прилегающих к зоне СВО.

Перечень таких территорий определит правительство России.  Для ветеранов предусмотрены соответствующие меры социальной поддержки.

«Конечно, мы удовлетворены тем, что закон этот принят. Там учтены все нюансы, связанные с ситуацией вокруг Курской области, – говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Поэтому это касается многих людей, которые героически несут службу, борются там за освобождение наших земель. Поэтому это, конечно, чрезвычайно важный закон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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