СФ одобрил закон о статусе ветерана для военных в Курской области

СФ одобрил закон о статусе ветерана для военных в Курской областиДля них предусмотрены меры социальной поддержки
Совет Федерации (СФ) одобрил закон, наделяющий статусом ветеранов бойцов в Курской области. Об этом говорится в сообщении Совфеда.
В пользу закона на пленарном заседании единогласно проголосовали 163 сенатора. Изменения вносятся в закон «О ветеранах». Согласно пояснительной записке, статус будет присвоен военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск нацгвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, прокуратуры, а также сотрудникам Следственного комитета, отражавших вооруженное вторжение на территорию РФ и вооруженные провокации на границе и территориях, прилегающих к зоне СВО.
Перечень таких территорий определит правительство России. Для ветеранов предусмотрены соответствующие меры социальной поддержки.
«Конечно, мы удовлетворены тем, что закон этот принят. Там учтены все нюансы, связанные с ситуацией вокруг Курской области, – говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Поэтому это касается многих людей, которые героически несут службу, борются там за освобождение наших земель. Поэтому это, конечно, чрезвычайно важный закон».