В Кремле довольны законом о статусе ветерана боевых действий
В Кремле удовлетворены новым законом о статусе ветерана боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, мы удовлетворены тем, что закон этот принят. Там учтены все нюансы, связанные с ситуацией вокруг Курской области. Поэтому это касается многих людей, которые героически несут службу, борются там за освобождение наших земель. Поэтому это, конечно, чрезвычайно важный закон», – сказал Песков.
3 апреля Госдума приняла закон о статусе ветеранов для бойцов в Курской области. Статус будет распространяться на военнослужащих и сотрудников правоохранительных и силовых структур, которые наравне с Вооруженными силами отражали вторжение на территорию РФ. Для ветеранов предусмотрены соответствующие меры социальной поддержки.