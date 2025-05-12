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Трамп настаивает на проведении встречи между представителями РФ и Украины 15 мая

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подчеркнул важность переговоров Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта и настоял на их проведении 15 мая. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Встреча в четверг с участием России и Украины весьма важна. Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что в результате этой встречи может произойти что-то хорошее», – заключил он (цитата по ТАСС).

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложение Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая – «без всяких предварительных условий». он предложил возобновить переговоры «там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны». Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, чтобы устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного прочного мира, заявил Путин. 

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. «Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены <...>. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир», – написал тогда Трамп в соцсетях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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