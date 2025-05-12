Трамп настаивает на проведении встречи между представителями РФ и Украины 15 мая
Президент США Дональд Трамп подчеркнул важность переговоров Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта и настоял на их проведении 15 мая. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
«Встреча в четверг с участием России и Украины весьма важна. Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что в результате этой встречи может произойти что-то хорошее», – заключил он (цитата по ТАСС).
Президент РФ Владимир Путин выступил с предложение Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая – «без всяких предварительных условий». он предложил возобновить переговоры «там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны». Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, чтобы устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного прочного мира, заявил Путин.
Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. «Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены <...>. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир», – написал тогда Трамп в соцсетях.