Кремль отверг ультиматум ФРГ о немедленном прекращении огня

Кремль отверг ультиматум ФРГ о немедленном прекращении огняПесков назвал угрозы санкциями неприемлемыми
Пресс-секретарь презента Дмитрий Песков прокомментировал угрозы правительства Германии ввести новые санкции, если до конца дня не будет объявлено о прекращении огня. Такую форму общения он назвал неприемлемой для России.
«До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера. Если вы помните, также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», – сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.
Пресс-секретарь президента также отметил, что Россия серьезно настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что Владимир Путин «четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле без всяких предварительных условий».
«В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», – добавил Песков. Он отметил, что такой подход встретил понимание и поддержку от партнеров по СНГ, БРИКС и других стран.
11 мая Владимир Путин выступил с инициативой провести встречу российских и украинских переговорщиков в Стамбуле 15 мая. Украинский президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов к встрече, но при только при условии полного прекращения огня с 12 мая на 30 дней. Европейские союзники Украины – Франция, Германия, Польша и Великобритания – по итогам переговоров в Киеве также поддержали идею прекращения огня. В ином случае они пообещали ввести против России новые санкции. Германия также пообещала продолжить поставки оружия Украине.