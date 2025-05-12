Кремль отверг ультиматум ФРГ о немедленном прекращении огня

11 мая Владимир Путин выступил с инициативой провести встречу российских и украинских переговорщиков в Стамбуле 15 мая. Украинский президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов к встрече, но при только при условии полного прекращения огня с 12 мая на 30 дней. Европейские союзники Украины – Франция, Германия, Польша и Великобритания – по итогам переговоров в Киеве также поддержали идею прекращения огня. В ином случае они пообещали ввести против России новые санкции. Германия также пообещала продолжить поставки оружия Украине.