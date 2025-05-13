Бойцам с Крайнего Севера будут компенсировать расходы на проезд в отпуск

Право на компенсацию по закону имеют граждане, работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Раз в два года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска. По Трудовому кодексу с мобилизованными или подписавшими контракт на прохождение военной службы в составе ВС РФ трудовой договор по месту работы приостанавливается, но сохраняется. Так, право на компенсацию проезда в отпуск у работников на Крайнем Севере остается. Чтобы они смогли воспользоваться льготой, кабмин принял решение закрепить эту норму постановлением. Теперь она распространяется и на тех, кто выполняет задачи спецоперации в составе войск Росгвардии.