Бойцам с Крайнего Севера будут компенсировать расходы на проезд в отпуск
Участники спецоперации, которые работают на Крайнем Севере, смогут воспользоваться компенсацией расходов на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно после возвращения со службы. Об этом сообщается на сайте правительства.
Право на компенсацию по закону имеют граждане, работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Раз в два года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска. По Трудовому кодексу с мобилизованными или подписавшими контракт на прохождение военной службы в составе ВС РФ трудовой договор по месту работы приостанавливается, но сохраняется. Так, право на компенсацию проезда в отпуск у работников на Крайнем Севере остается. Чтобы они смогли воспользоваться льготой, кабмин принял решение закрепить эту норму постановлением. Теперь она распространяется и на тех, кто выполняет задачи спецоперации в составе войск Росгвардии.
В документе сказано, что гарантия бесплатного проезда к месту отпуска для мобилизованных и служащих по контракту участников спецоперации из числа граждан, работающих на Крайнем Севере, сохраняется на весь срок службы по мобилизации или по контракту. Ранее она действовала один год.
8 мая президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях семьям военных. Среди них предоставление возможности родственникам раненых участников спецоперации получать бесплатные путевки для сопровождения их на реабилитации. Эта возможность может быть предоставлена один раз одному члену семьи по выбору военного. Реализация гарантии будет осуществляться во время проведения спецоперации и в течение шести месяцев после ее окончания.
23 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по бюджету и налогам инициативу, освобождающую участников спецоперации и членов их семей от государственной пошлины по нескольким судебным делам. Поправки в Налоговом кодексе России затронут факты родственных отношений, признание отцовства или принятие наследства. Соответствующая льгота коснется и дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении умершим.