Члены семей военнослужащих смогут бесплатно сопровождать их на реабилитации
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях семьям военнослужащих. Среди них предоставление возможности родственникам раненых участников спецоперации получать бесплатные путевки для сопровождения их на реабилитации. Это следует из соответствующего указа.
Такая возможность может быть предоставлена один раз одному члену семьи по выбору военнослужащего. Реализация такой гарантии будет осуществляться во время проведения спецоперации на Украине и в течение шести месяцев после ее окончания.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
23 апреля стало известно, что Государственная дума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о предоставлении льгот при поступлении в вузы пасынкам и падчерицам участников спецоперации. Согласно действующему законодательству, для участников спецоперации и их детей предусмотрена отдельная квота на обучение в вузах за счет государственных средств. Законопроект предлагает изменить ситуацию, расширив перечень лиц, обладающих особым правом на поступление в рамках квоты.