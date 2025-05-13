Евродепутаты из ФРГ, Чехии, Кипра, Словакии приехали в Москву, чтобы выразить несогласие с политикой Евросоюза в отношении России, сообщил Панайоту. С ними встретился председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие политики. Обсуждалась важность ведения диалога со всеми коллегами независимо от принадлежности к какой-либо стране или партии.