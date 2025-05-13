Европарламент начал проверку после поездки депутатов в Москву на 9 мая
Европарламент начал проверку после посещения депутатами празднования 80-летия Победы в Москве, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение парламентария от Кипра и видеоблогера Фидиаса Панайоту.
«Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился Европарламенту, он начал уже расследование против нас», – сказал он.
Евродепутаты из ФРГ, Чехии, Кипра, Словакии приехали в Москву, чтобы выразить несогласие с политикой Евросоюза в отношении России, сообщил Панайоту. С ними встретился председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие политики. Обсуждалась важность ведения диалога со всеми коллегами независимо от принадлежности к какой-либо стране или партии.
До этого в Евросоюзе выражали недовольство в адрес президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за их посещения парада Победы в Москве. Сербским властям пригрозили осложнением процесса вхождения страны в ЕС.