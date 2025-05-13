Захарова предложила бывшему президенту Литвы обсудить с Францией ядерные зонтики

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 5 марта выступил с телеобращением к нации. Тогда он заявил, что Франция приняла решение поддержать Украину и ввести санкции против России. По словам Макрона, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Одним из ключевых пунктов выступления также стало объявление Макроном открытия дебатов о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. Однако, по его словам, решение о применении ядерного оружия «всегда было и будет в руках президента Франции».