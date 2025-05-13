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Захарова предложила бывшему президенту Литвы обсудить с Францией ядерные зонтики

Ведомости

Говоря о заявлении бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерное оружие РФ никого не пугает, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ей обратиться в Елисейский дворец, где «ей составят достойную» компанию на тему ядерных зонтиков. Ее слова передает «РИА Новости».

Ранее портал Delfi сообщал, что Грибаускайте призвала европейские страны не бояться ядерных сил РФ. По ее словам, научно-технический прогресс сегодня позволяет создавать оружие гораздо опаснее, в связи с чем возникает совсем другой характер конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 5 марта выступил с телеобращением к нации. Тогда он заявил, что Франция приняла решение поддержать Украину и ввести санкции против России. По словам Макрона, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Одним из ключевых пунктов выступления также стало объявление Макроном открытия дебатов о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. Однако, по его словам, решение о применении ядерного оружия «всегда было и будет в руках президента Франции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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