Захарова предложила бывшему президенту Литвы обсудить с Францией ядерные зонтики
Говоря о заявлении бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерное оружие РФ никого не пугает, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ей обратиться в Елисейский дворец, где «ей составят достойную» компанию на тему ядерных зонтиков. Ее слова передает «РИА Новости».
Ранее портал Delfi сообщал, что Грибаускайте призвала европейские страны не бояться ядерных сил РФ. По ее словам, научно-технический прогресс сегодня позволяет создавать оружие гораздо опаснее, в связи с чем возникает совсем другой характер конфликта.
Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 5 марта выступил с телеобращением к нации. Тогда он заявил, что Франция приняла решение поддержать Украину и ввести санкции против России. По словам Макрона, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Одним из ключевых пунктов выступления также стало объявление Макроном открытия дебатов о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. Однако, по его словам, решение о применении ядерного оружия «всегда было и будет в руках президента Франции».