Володин: другие страны начали осознавать важность сохранения исторической памяти
Другие государства стали понимать важность сохранения исторической памяти. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«Нельзя строить жизнь на лжи. Некоторые государства идут именно этим путем. Мы видим политику и президента Франции, и главы Германии, другие государства вместе с ними идут в эту пропасть», – указал Володин.
Он напомнил, что благодаря президенту России Владимиру Путину на празднование 80-летия Победы в Москву прибыли лидеры 29 государств. Впереди предстоит большая работа по защите исторического наследия, отметил председатель Госдумы. В европейских странах находятся 11 500 захоронений. Нужно многое сделать, чтобы остановить от безумия некоторые страны и политиков.
9 мая на Красной площади в Москве прошел масштабный парад. Вместе с Путиным за торжеством наблюдали лидеры более 20 стран. Главным гостем парада в Москве стал председатель КНР Си Цзиньпин. Европу представляли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Лидерам обеих европейских стран свои претензии незадолго до их приезда в Москву высказала глава евродипломатии Кая Каллас. В апреле она предупредила руководителей стран Евросоюза, которые поедут в Москву 9 мая, о возможных последствиях. Фицо ответил, что Каллас не имеет права критиковать премьер-министра суверенной страны и что он прибыл в Москву отдать дань памяти более 60 000 солдат Красной армии, погибших при освобождении Чехословакии.