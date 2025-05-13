Володин: другие страны начали осознавать важность сохранения исторической памяти

Лидерам обеих европейских стран свои претензии незадолго до их приезда в Москву высказала глава евродипломатии Кая Каллас. В апреле она предупредила руководителей стран Евросоюза, которые поедут в Москву 9 мая, о возможных последствиях. Фицо ответил, что Каллас не имеет права критиковать премьер-министра суверенной страны и что он прибыл в Москву отдать дань памяти более 60 000 солдат Красной армии, погибших при освобождении Чехословакии.