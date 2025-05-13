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Володин: другие страны начали осознавать важность сохранения исторической памяти

Ведомости

Другие государства стали понимать важность сохранения исторической памяти. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Нельзя строить жизнь на лжи. Некоторые государства идут именно этим путем. Мы видим политику и президента Франции, и главы Германии, другие государства вместе с ними идут в эту пропасть», – указал Володин.

Он напомнил, что благодаря президенту России Владимиру Путину на празднование 80-летия Победы в Москву прибыли лидеры 29 государств. Впереди предстоит большая работа по защите исторического наследия, отметил председатель Госдумы. В европейских странах находятся 11 500 захоронений. Нужно многое сделать, чтобы остановить от безумия некоторые страны и политиков.

9 мая на Красной площади в Москве прошел масштабный парад. Вместе с Путиным за торжеством наблюдали лидеры более 20 стран. Главным гостем парада в Москве стал председатель КНР Си Цзиньпин. Европу представляли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Лидерам обеих европейских стран свои претензии незадолго до их приезда в Москву высказала глава евродипломатии Кая Каллас. В апреле она предупредила руководителей стран Евросоюза, которые поедут в Москву 9 мая, о возможных последствиях. Фицо ответил, что Каллас не имеет права критиковать премьер-министра суверенной страны и что он прибыл в Москву отдать дань памяти более 60 000 солдат Красной армии, погибших при освобождении Чехословакии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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