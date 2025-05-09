Фицо ответил на критику Каллас из-за его визита в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резкое заявление в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас. Он написал на своей странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , что Каллас не имеет права критиковать его приезд в Москву на парад Победы.