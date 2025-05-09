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Фицо ответил на критику Каллас из-за его визита в Москву

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резкое заявление в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас. Он написал на своей странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что Каллас не имеет права критиковать его приезд в Москву на парад Победы.

«Прежде всего, я приехал в Москву, чтобы отдать дань уважения более чем 60 000 солдатам Красной армии, погибшим при освобождении Словакии», – написал Фицо.

Приезд премьер-министра Словакии в Москву вызвал возмущение в Евросоюзе. Каллас во Львове на пресс-конференции глав МИД стран Евросоюза отметила, что Фицо «стоит на неправильной стороне истории».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что приезд президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад Победы – это акт героизма. Эстония, Латвия и Литва запретили самолету Фицо пролет через свое воздушное пространство. Премьер-министр Словакии прилетел в Россию по южному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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