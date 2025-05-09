Фицо ответил на критику Каллас из-за его визита в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резкое заявление в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас. Он написал на своей странице в Facebook
«Прежде всего, я приехал в Москву, чтобы отдать дань уважения более чем 60 000 солдатам Красной армии, погибшим при освобождении Словакии», – написал Фицо.
Приезд премьер-министра Словакии в Москву вызвал возмущение в Евросоюзе. Каллас во Львове на пресс-конференции глав МИД стран Евросоюза отметила, что Фицо «стоит на неправильной стороне истории».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что приезд президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад Победы – это акт героизма. Эстония, Латвия и Литва запретили самолету Фицо пролет через свое воздушное пространство. Премьер-министр Словакии прилетел в Россию по южному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.