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Макрон допустил введение новых санкций ЕС и США против России

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз совместно с Соединенными Штатами может в ближайшее время расширить санкции против России. Его слова передают «РИА Новости».

По словам французского лидера, в случае несоблюдения режима прекращения огня возможны дополнительные ограничения. Новые меры могут затронуть сферу финансовых услуг и поставок углеводородов.

Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон может прибегнуть к беспрецедентным санкциям в отношении России, если урегулирование конфликта на Украине не сдвинется с места. По его словам, рассматриваются меры, которые превзойдут по масштабу все предыдущие ограничения.

В частности, речь идет о потенциальных ограничениях в отношении Банка России и компаний, занимающихся транспортировкой российской нефти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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