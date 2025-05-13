Макрон допустил введение новых санкций ЕС и США против России

Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон может прибегнуть к беспрецедентным санкциям в отношении России, если урегулирование конфликта на Украине не сдвинется с места. По его словам, рассматриваются меры, которые превзойдут по масштабу все предыдущие ограничения.