Макрон допустил введение новых санкций ЕС и США против России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз совместно с Соединенными Штатами может в ближайшее время расширить санкции против России. Его слова передают «РИА Новости».
По словам французского лидера, в случае несоблюдения режима прекращения огня возможны дополнительные ограничения. Новые меры могут затронуть сферу финансовых услуг и поставок углеводородов.
Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон может прибегнуть к беспрецедентным санкциям в отношении России, если урегулирование конфликта на Украине не сдвинется с места. По его словам, рассматриваются меры, которые превзойдут по масштабу все предыдущие ограничения.
В частности, речь идет о потенциальных ограничениях в отношении Банка России и компаний, занимающихся транспортировкой российской нефти.