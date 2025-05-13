Макрон отверг идею конфискации замороженных активов РФ для помощи Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против конфискации замороженных российских активов в Европе для финансирования обороны Украины. По его словам, на данный момент отсутствует достаточная правовая основа для подобного шага, передает BFMTV.
«У нас нет правовой базы для использования этих активов», – подчеркнул французский лидер, фактически отвергнув инициативу части политиков, призывающих к прямому аресту средств.
С начала конфликта ЕС заморозил российские активы на сумму порядка 24,9 млрд евро. При этом проценты, начисляемые на эти средства (около 3 млрд евро в год), уже направляются на поддержку Украины.
При этом Макрон заявил, что Евросоюз совместно с Соединенными Штатами может в ближайшее время расширить санкции против России.
9 мая издание Le Figaro со ссылкой на французского министра иностранных дел Жан-Ноэля Барро сообщало, что Франция будет использовать доходы, полученные от замороженных российских активов, для обслуживания гаубиц Caesar, поставленных на Украину.