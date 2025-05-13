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Макрон отверг идею конфискации замороженных активов РФ для помощи Украине

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против конфискации замороженных российских активов в Европе для финансирования обороны Украины. По его словам, на данный момент отсутствует достаточная правовая основа для подобного шага, передает BFMTV.

«У нас нет правовой базы для использования этих активов», – подчеркнул французский лидер, фактически отвергнув инициативу части политиков, призывающих к прямому аресту средств.

С начала конфликта ЕС заморозил российские активы на сумму порядка 24,9 млрд евро. При этом проценты, начисляемые на эти средства (около 3 млрд евро в год), уже направляются на поддержку Украины.

При этом Макрон заявил, что Евросоюз совместно с Соединенными Штатами может в ближайшее время расширить санкции против России.

9 мая издание Le Figaro со ссылкой на французского министра иностранных дел Жан-Ноэля Барро сообщало, что Франция будет использовать доходы, полученные от замороженных российских активов, для обслуживания гаубиц Caesar, поставленных на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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