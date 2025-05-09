Франция направит доходы от замороженных активов России на обслуживание гаубиц

«Мы объявляем, что благодаря мобилизации доходов от замороженных акций Франция через свою компанию KNDS сможет обеспечить оперативное обслуживание гаубиц CAESAR, которые она поставила на Украину», – сказал Барро. Он добавил, что финансирование Украины якобы может подтолкнуть российскую сторону к скорому прекращению огня.