Франция направит доходы от замороженных активов России на обслуживание гаубиц
Франция будет использовать доходы, полученные от замороженных российских активов, для обслуживания гаубиц CAESAR, поставленных на Украину, сообщает Le Figaro со ссылкой на французского министра иностранных дел Жан-Ноэля Барро.
«Мы объявляем, что благодаря мобилизации доходов от замороженных акций Франция через свою компанию KNDS сможет обеспечить оперативное обслуживание гаубиц CAESAR, которые она поставила на Украину», – сказал Барро. Он добавил, что финансирование Украины якобы может подтолкнуть российскую сторону к скорому прекращению огня.
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили значительную часть российских активов за рубежом, в том числе золотовалютные резервы Центрального банка и средства предпринимателей. Основной объем этих активов хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. В мае 2024 г. Евросоюз одобрил план использования прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка.