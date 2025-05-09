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Франция направит доходы от замороженных активов России на обслуживание гаубиц

Ведомости

Франция будет использовать доходы, полученные от замороженных российских активов, для обслуживания гаубиц CAESAR, поставленных на Украину, сообщает Le Figaro со ссылкой на французского министра иностранных дел Жан-Ноэля Барро.

«Мы объявляем, что благодаря мобилизации доходов от замороженных акций Франция через свою компанию KNDS сможет обеспечить оперативное обслуживание гаубиц CAESAR, которые она поставила на Украину», – сказал Барро. Он добавил, что финансирование Украины якобы может подтолкнуть российскую сторону к скорому прекращению огня.

После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили значительную часть российских активов за рубежом, в том числе золотовалютные резервы Центрального банка и средства предпринимателей. Основной объем этих активов хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. В мае 2024 г. Евросоюз одобрил план использования прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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