Песков сообщит о встрече президентов РФ и Бразилии, если она будет согласована

Бразильский лидер намерен вернуться в Москву после своего визита в Китай. Он планирует обсудить с Путиным просьбы украинских властей относительно возможных переговоров и состава делегаций для мирного урегулирования конфликта. Во время своего визита в Россию 8–10 мая президент Бразилии, по его словам, получил просьбу от президента Украины Владимира Зеленского узнать о готовности российской стороны объявить перемирие.