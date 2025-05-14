Песков сообщит о встрече президентов РФ и Бразилии, если она будет согласована
Кремль пока не располагает информацией по планам на возможную встречу президентов Бразилии и России Луиса Инасиу Лула да Силвы и Владимира Путина, сказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
«В настоящий момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Если в какой-то форме контакты будут согласованы, мы вас сразу же проинформируем», – сказал Песков.
Бразильский лидер намерен вернуться в Москву после своего визита в Китай. Он планирует обсудить с Путиным просьбы украинских властей относительно возможных переговоров и состава делегаций для мирного урегулирования конфликта. Во время своего визита в Россию 8–10 мая президент Бразилии, по его словам, получил просьбу от президента Украины Владимира Зеленского узнать о готовности российской стороны объявить перемирие.