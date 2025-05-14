В Кремле не стали объявлять состав российской делегации в Стамбуле

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев комментировал, что российско-украинская встреча в Стамбуле может свидетельствовать о готовности Киева вернуться к переговорной повестке 2022 г. Она включала цели, объявленные российской стороной в рамках спецоперации: ограничение военного потенциала Украины, ее нейтралитет, а также прекращение политики ограничения прав русскоязычного населения. Теперь, по мнению экспертов, предстоит решить территориальные вопросы, включая признание изменений с вхождением в состав РФ четырех новых регионов.