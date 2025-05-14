В Кремле не стали объявлять состав российской делегации в Стамбуле
В Кремле вновь не стали говорить, кто войдет в состав делегации от РФ на переговорах в Стамбуле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что его озвучат после получения соответствующих указаний от главы государства.
«Но я лишь могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в ночном заявлении 11 мая, все сохраняет свою актуальность», – сказал Песков.
По информации представителя Кремля, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказывал, что Москва надеется на прямой контакт с Украиной. По его словам, представители РФ готовятся к этой встрече.
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев комментировал, что российско-украинская встреча в Стамбуле может свидетельствовать о готовности Киева вернуться к переговорной повестке 2022 г. Она включала цели, объявленные российской стороной в рамках спецоперации: ограничение военного потенциала Украины, ее нейтралитет, а также прекращение политики ограничения прав русскоязычного населения. Теперь, по мнению экспертов, предстоит решить территориальные вопросы, включая признание изменений с вхождением в состав РФ четырех новых регионов.
Полный состав украинской делегации тоже не оглашался. При этом президент Украины Владимир Зеленский 12 мая заявлял, что прибудет 15 мая в Стамбул и ждет такого же шага от президента России Владимира Путина.
14 мая сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вернется в Москву, чтобы поговорить с Путиным об Украине. По его словам, он передаст просьбы украинских властей относительно возможных переговоров и состава делегаций для мирного урегулирования конфликта.