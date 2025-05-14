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/ Политика

В Кремле не стали объявлять состав российской делегации в Стамбуле

Ведомости

В Кремле вновь не стали говорить, кто войдет в состав делегации от РФ на переговорах в Стамбуле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что его озвучат после получения соответствующих указаний от главы государства.

«Но я лишь могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в ночном заявлении 11 мая, все сохраняет свою актуальность», – сказал Песков.

По информации представителя Кремля, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказывал, что Москва надеется на прямой контакт с Украиной. По его словам, представители РФ готовятся к этой встрече.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев комментировал, что российско-украинская встреча в Стамбуле может свидетельствовать о готовности Киева вернуться к переговорной повестке 2022 г. Она включала цели, объявленные российской стороной в рамках спецоперации: ограничение военного потенциала Украины, ее нейтралитет, а также прекращение политики ограничения прав русскоязычного населения. Теперь, по мнению экспертов, предстоит решить территориальные вопросы, включая признание изменений с вхождением в состав РФ четырех новых регионов.

Полный состав украинской делегации тоже не оглашался. При этом президент Украины Владимир Зеленский 12 мая заявлял, что прибудет 15 мая в Стамбул и ждет такого же шага от президента России Владимира Путина.

14 мая сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вернется в Москву, чтобы поговорить с Путиным об Украине. По его словам, он передаст просьбы украинских властей относительно возможных переговоров и состава делегаций для мирного урегулирования конфликта.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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