Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни

15 мая этого года в Стамбуле могут возобновиться встречи РФ и Украины, остановленные три года назад по инициативе Киева. С предложением о восстановлении контактов выступил президент РФ Владимир Путин. Украинский президент Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского коллегу Путина. Также Зеленский заявил о необходимости остановить бои на 30 дней.