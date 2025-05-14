Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни

Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни15 мая запланирована встреча России и Украины в Стамбуле
Хорошие новости по Украине могут появиться в ближайшие дни, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани в Дохе.
«Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
15 мая этого года в Стамбуле могут возобновиться встречи РФ и Украины, остановленные три года назад по инициативе Киева. С предложением о восстановлении контактов выступил президент РФ Владимир Путин. Украинский президент Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского коллегу Путина. Также Зеленский заявил о необходимости остановить бои на 30 дней.
Российская сторона пока не раскрывала состав своей делегации. В Кремле заявили, что состав российской делегации не будет раскрыт до распоряжения Путина. При этом делегация РФ будет ждать украинскую сторону в Стамбуле.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что стороны на переговорах обсудят вопросы устойчивого урегулирования конфликта, его первопричин и вопрос территорий, перешедших под контроль РФ.