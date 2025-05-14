Эстония обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства
Министерство иностранных дел Эстонии заявило о нарушении воздушного пространства страны российским самолетом. Как сообщил глава внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна в соцсети X, в связи с инцидентом в МИД был вызван временный поверенный в делах России.
«Это очень серьезный и прискорбный инцидент, который совершенно неприемлем», – также написал Цахкна.
Подробности инцидента, включая тип воздушного судна и точное время нарушения, эстонская сторона не раскрывает. В российском МИД на заявление Таллина пока не отреагировали.
Перед празднованием 80-летия Победы Эстония запретила Кубе и Бразилии использовать свое воздушное пространство для перелетов в Москву.