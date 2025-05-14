Эстония обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства

Министерство иностранных дел Эстонии заявило о нарушении воздушного пространства страны российским самолетом. Как сообщил глава внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна в соцсети X, в связи с инцидентом в МИД был вызван временный поверенный в делах России.