«Единая Россия» ожидает сложных выборов в шести регионах
Сентябрьские выборы в Томске, Забайкальском крае, Коми, Хакасии, Костромской и Иркутской областях станут сложными для «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, его слова приводит ТАСС.
В Иркутской области в единый день голосования (14 сентября) состоятся выборы губернатора. В Томске жители будут голосовать за депутатов в местный совет. В Забайкальском крае проведут довыборы депутата в заксобрание по избирательному округу №16 Северному. Кроме того, в регионе ожидается 11 кампаний по выборам депутатов Советов муниципальных округов, избрание 19 глав сельских и городских поселений и 37 кампаний по выборам депутатов представительных органов сельских и городских поселений.
В Хакасии состоится свыше 120 муниципальных избирательных кампаний. В Коми и Костромской области запланировано проведение выборов губернатора, депутатов в заксобрания и советы административных центров (Сыктывкар и Кострома).
15 мая «Ведомости» писали, что Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях избирательного законодательства, который «завис» весной из-за конфликта спикера Вячеслава Володина с председателями комитетов по законодательству обеих палат парламента Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Ко второму чтению поступило 118 поправок, 51 из которых комитет Крашенинникова рекомендовал отклонить.
В числе принятых поправок – изменение информации о кандидатах, размещаемой на стендах в помещениях для голосования. Там будут указываться ФИО и название партии, а остальные личные данные (биография, сведения о доходах и судимости) должны публиковаться на сайтах соответствующих избирательных комиссий. Кроме того, нарезка одномандатных округов на выборах в Госдуму будет приниматься не на 10 лет, как сейчас, а на пять – для оперативного изменения схемы при колебаниях численности населения в регионах.