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«Единая Россия» ожидает сложных выборов в шести регионах

Ведомости

Сентябрьские выборы в Томске, Забайкальском крае, Коми, Хакасии, Костромской и Иркутской областях станут сложными для «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, его слова приводит ТАСС.

В Иркутской области в единый день голосования (14 сентября) состоятся выборы губернатора. В Томске жители будут голосовать за депутатов в местный совет. В Забайкальском крае проведут довыборы депутата в заксобрание по избирательному округу №16 Северному. Кроме того, в регионе ожидается 11 кампаний по выборам депутатов Советов муниципальных округов, избрание 19 глав сельских и городских поселений и 37 кампаний по выборам депутатов представительных органов сельских и городских поселений.

В Хакасии состоится свыше 120 муниципальных избирательных кампаний. В Коми и Костромской области запланировано проведение выборов губернатора, депутатов в заксобрания и советы административных центров (Сыктывкар и Кострома).

15 мая «Ведомости» писали, что Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях избирательного законодательства, который «завис» весной из-за конфликта спикера Вячеслава Володина с председателями комитетов по законодательству обеих палат парламента Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Ко второму чтению поступило 118 поправок, 51 из которых комитет Крашенинникова рекомендовал отклонить.

В числе принятых поправок – изменение информации о кандидатах, размещаемой на стендах в помещениях для голосования. Там будут указываться ФИО и название партии, а остальные личные данные (биография, сведения о доходах и судимости) должны публиковаться на сайтах соответствующих избирательных комиссий. Кроме того, нарезка одномандатных округов на выборах в Госдуму будет приниматься не на 10 лет, как сейчас, а на пять – для оперативного изменения схемы при колебаниях численности населения в регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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