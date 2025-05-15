Госдума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство

По его словам, для этого нужно встречаться с фракциями, депутатами и вести обсуждение. «Можно, конечно, работу для галочки делать, формально. Но затем вот вся Государственная дума будет обсуждать эти вопросы. Это оценка работы комитета в том числе. Ничего личного», – сказал председатель нижней палаты. Рассмотрение поправок коммунистов в итоге заняло около трех часов, а автор 42 из них, член фракции КПРФ Алексей Куринный, заявил, что его в профильный комитет не приглашали.