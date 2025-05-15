Госдума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство

Госдума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательствоКоммунистам снова отказали в отмене муниципального фильтра и многодневного голосования
После долгих дискуссий депутаты проголосовали во втором чтении за законопроект об изменениях избирательного законодательства, зависший весной из-за конфликта спикера Вячеслава Володина с председателями комитетов по законодательству обеих палат парламента Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом («Ведомости» подробно писали об этом 25 марта). Ко второму чтению поступило 118 поправок, 51 из которых комитет Крашенинникова рекомендовал отклонить. Готовясь к длительному обсуждению забракованных предложений (большая часть была внесена членами фракции КПРФ), Володин не преминул упрекнуть руководство комитета по госстроительству и законодательству: «Ничего личного, коллеги, ведите диалог. Это сложно, это непросто. Но итог диалога будет меньшее количество вынесенных на разногласие, на отдельное голосование поправок».
По его словам, для этого нужно встречаться с фракциями, депутатами и вести обсуждение. «Можно, конечно, работу для галочки делать, формально. Но затем вот вся Государственная дума будет обсуждать эти вопросы. Это оценка работы комитета в том числе. Ничего личного», – сказал председатель нижней палаты. Рассмотрение поправок коммунистов в итоге заняло около трех часов, а автор 42 из них, член фракции КПРФ Алексей Куринный, заявил, что его в профильный комитет не приглашали.
Единогласно (402 голоса «за») была поддержана поправка Володина и других депутатов об обеспечении возможности голосования с использованием бумажных бюллетеней при проведении электронного голосования (ЭГ). Изначально в законопроекте предлагалось, что при ЭГ может проводиться и бумажное голосование по решению избирательной комиссии. Такую формулировку при принятии документа в первом чтении 1 апреля раскритиковали КПРФ и «Справедливая Россия» (СР), фракции которых посчитали ее фактическим отказом от бумажных бюллетеней. Позднее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что у депутатов «полная путаница в головах». Сейчас ЭГ (осуществляется с помощью специальных терминалов на избирательных участках, о желании голосовать традиционным способом необходимо заявлять заранее) используется только в Москве.
Среди принятых поправок – изменение информации о кандидатах, размещаемой на стендах в помещениях для голосования. Теперь там будут указываться ФИО и название партии, а все остальные личные данные (биография, сведения о доходах и судимости) должны публиковаться на сайтах соответствующих избирательных комиссий. Нарезка одномандатных округов на выборах в Госдуму будет приниматься не на 10 лет, как сейчас, а на пять – для оперативного изменения схемы при колебаниях численности населения в регионах.
Среди отклоненных поправок коммунистов – отмена многодневного голосования, возвращение видеонаблюдения на выборах с трансляцией в интернет, создание при избиркомах рабочих групп для контроля за ДЭГ и отмена муниципального фильтра на губернаторских выборах для парламентских партий. Сергей Обухов (КПРФ) заявил, что фильтр – «инструмент политической зачистки» – оказывает «отрицательное влияние на развитие политической системы». Зампред комитета по законодательству Дмитрий Вяткин (ЕР) возразил, что среди кандидатов на пост губернатора присутствуют, как правило, представители всех парламентских партий, «а то еще и дополнительно». Муниципальные депутаты, по его словам, должны «высказать свое мнение потенциальному кандидату, отбирать это полномочие у местных депутатов, на наш взгляд, политически неграмотно и опасно».
Обухов обвинил Вяткина в лукавстве и напомнил, что депутат КПРФ Мария Прусакова от Рубцовского одномандатного округа в Алтайском крае (будет ликвидирован перед выборами следующего созыва Госдумы) в 2023 г. не смогла пройти муниципальный фильтр для участия в выборах губернатора. «Вы так ратуете за поддержку муниципального сообщества, что разогнали муниципалитеты по всей стране, приняв эти поправки (новый закон о местном самоуправлении допускает ликвидацию двухуровневой системы. – «Ведомости»)», – заявил коммунист.
Рассмотрение поправок завершилось «маленькой исторической справкой», которую привел депутат от СР Анатолий Вассерман: «В 2021 г. КПРФ долго и старательно призывала всех своих сторонников голосовать исключительно бумажными бюллетенями, а потом так же долго и старательно удивлялась тому, почему голосов, поданных за нее дистанционно, оказалось именно так мало, как она и просила».