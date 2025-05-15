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В Госдуму внесли проект о продлении отпуска в случае ухода за больным ребенком

Ведомости

Депутаты от ЛДПР предложили продлевать ежегодный оплачиваемый отпуск для родителей в случае болезни ребенка (детей), внеся на рассмотрение нижней палаты соответствующий законопроект, следует из базы данных Госдумы.

«Согласно статье 124 Трудового кодекса Российской Федерации ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случае временной нетрудоспособности работника», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы подчеркивают, что болезнь ребенка во время отпуска может помешать родителю реализовать свое законное право на отдых как работника. В связи с этим депутаты предлагают предоставить возможность продления или перенесения отпуска в том числе в связи с «временной нетрудоспособностью, связанной с осуществлением ухода за больным ребенком (детьми)».

Чтобы воспользоваться этой возможностью, работник обязательно должен получить лист нетрудоспособности по уходу за ребенком. Иначе у работодателя не возникает обязанности продлить отпуск, указали авторы инициативы.

Депутаты подчеркнули, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из госбюджета, а также «станет важным шагом в поддержке семей с детьми, в повышении качества их жизни».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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