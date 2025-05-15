В Госдуму внесли проект о продлении отпуска в случае ухода за больным ребенком

Авторы инициативы подчеркивают, что болезнь ребенка во время отпуска может помешать родителю реализовать свое законное право на отдых как работника. В связи с этим депутаты предлагают предоставить возможность продления или перенесения отпуска в том числе в связи с «временной нетрудоспособностью, связанной с осуществлением ухода за больным ребенком (детьми)».