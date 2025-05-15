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Гросси: ЗАЭС находится под угрозой из-за нестабильного энергоснабжения

Ведомости

Ядерная безопасность Запорожской атомной электростанции (АЭС) по-прежнему находится под угрозой в связи с нестабильным внешним энергоснабжением. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Гросси пояснил, что внешнее энергоснабжение «было главной ахиллесовой пятой» ядерной безопасности АЭС на протяжении всего конфликта на Украине.

«К сожалению, ситуация в этом отношении не улучшилась. Наши эксперты на месте продолжат внимательно следить за развитием событий, и мы продолжим информировать мир о ядерной безопасности на станции», – уточнил гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, атомная электростанция уже более недели зависит от единственной линии электропередачи для обеспечения основных функций ядерной безопасности. Сейчас подключение к резервной линии не может быть восстановлено из-за военной активности в районе ЗАЭС. В течение прошедшей недели команда МАГАТЭ ежедневно слышала взрывы на разных расстояниях от станции, а также стрельбу из оружия и звуки беспилотника.

24 апреля Гросси сообщал, что военные действия вблизи Запорожской атомной электростанции стали практически повседневным явлением. Он добавил, что сотрудники МАГАТЭ слышат взрывы и выстрелы на разном расстоянии от станции почти ежедневно. Несмотря на это, они продолжают проводить обходы для мониторинга и оценки ядерной безопасности.

ЗАЭС и Энергодар перешли под российский контроль в феврале 2022 г. после начала спецоперации на Украине, с тех пор станция и город неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Инспекторы МАГАТЭ работают на атомной электростанции с сентября 2022 г. В ноябре 2024 г. Гросси говорил, что они будут присутствовать на АЭС до заморозки конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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