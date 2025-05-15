Руководитель Промсвязьбанка 15 мая выступит перед Путиным с докладом
Руководитель Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков 15 мая выступит перед президентом РФ Владимиром Путиным с докладом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Ожидается, что Фрадков расскажет о том, как обстоят дела в кредитно-финансовом учреждении.
Кроме того, у лидера РФ на сегодняшний день запланированы внутренние совещания и встречи. Они будут носить непубличный характер.
В августе 2024 г. Фрадков доложил Путину, что активы банка составляют 7,5 трлн руб. и через него проходит почти 85% всех расчетов по гособоронзаказу. Портфель гражданских корпоративных клиентов составлял на тот момент более 1 трлн руб.
В начале марта стало известно, что уставный капитал ПСБ теперь составляет почти 267,1 млрд руб. В июне 2024 г. он находился на уровне 239,7 млрд руб., таким образом рост составил 27,4 млрд руб.