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Руководитель Промсвязьбанка 15 мая выступит перед Путиным с докладом

Ведомости

Руководитель Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков 15 мая выступит перед президентом РФ Владимиром Путиным с докладом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Ожидается, что Фрадков расскажет о том, как обстоят дела в кредитно-финансовом учреждении.

Кроме того, у лидера РФ на сегодняшний день запланированы внутренние совещания и встречи. Они будут носить непубличный характер.

В августе 2024 г. Фрадков доложил Путину, что активы банка составляют 7,5 трлн руб. и через него проходит почти 85% всех расчетов по гособоронзаказу. Портфель гражданских корпоративных клиентов составлял на тот момент более 1 трлн руб.

В начале марта стало известно, что уставный капитал ПСБ теперь составляет почти 267,1 млрд руб. В июне 2024 г. он находился на уровне 239,7 млрд руб., таким образом рост составил 27,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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