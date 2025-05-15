Руководитель Промсвязьбанка 15 мая выступит перед Путиным с докладом

В августе 2024 г. Фрадков доложил Путину, что активы банка составляют 7,5 трлн руб. и через него проходит почти 85% всех расчетов по гособоронзаказу. Портфель гражданских корпоративных клиентов составлял на тот момент более 1 трлн руб.