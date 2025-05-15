Песков: говорить об участии Путина в дальнейших переговорах преждевременно
Пока преждевременно говорить об уровнях последующих переговоров России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном участии российского лидера Владимира Путина в дальнейших контактах.
Песков подчеркнул, что подготовлена команда российских переговорщиков, состав которой определен распоряжением президента РФ. Переговорная позиция Москвы выработана, делегация России сегодня находится в Стамбуле, отметил он.
«Какое участие потребуется дальше, на каком уровне, сейчас говорить преждевременно, потому что мы не знаем, появятся ли украинские переговорщики или нет и как пойдут переговоры», – сказал представитель Кремля.
Представитель Кремля подчеркнул, что «российская делегация готова, и она ждет в Стамбуле».
Российскую сторону на переговорах представят помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны РФ Александр Фомин, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и др. Состав украинской делегации пока неизвестен. По данным СМИ постсоветской республики, в Турцию планируют поехать глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Президент Украины Владимир Зеленский выступал с инициативой о личной встрече с Путиным в Стамбуле. Украинский лидер прилетел в Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Утром 15 мая официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщала, что по инициативе турецкой стороны встречу в Стамбуле перенесли на вторую половину дня.
Переговоры между РФ и Украиной в Турции станут первыми с 2022 г. С предложением об их проведении 11 мая выступил Путин.