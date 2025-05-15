Путин присвоил Кикотю спецзвание генерал-полковника полиции
Президент Владимир Путин присвоил первому заместителю министра внутренних дел РФ Андрею Кикотю специальное звание генерал-полковника полиции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кикоть возглавляет Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Новая структура была создана в рамках МВД после многолетних обсуждений о необходимости отдельного органа, курирующего миграционную политику.
Вопрос вновь стал актуальным в декабре 2023 г., когда глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнул необходимость формирования комплексного подхода к управлению миграционными процессами. Также эта тема обсуждалась и в преддверии формирования правительства после президентских выборов. Тогда предполагалось создание структуры, которая могла бы заниматься миграцией и межнациональной политикой, в составе правительства.
В декабре 2024 г. Путин подтвердил, что миграционная политика останется в ведении МВД, но поручил сформировать мощное специализированное подразделение – либо в составе ведомства, либо при нем. Создание службы под руководством Кикотя стало реализацией этого поручения.