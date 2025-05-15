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Путин присвоил Кикотю спецзвание генерал-полковника полиции

Ведомости

Президент Владимир Путин присвоил первому заместителю министра внутренних дел РФ Андрею Кикотю специальное звание генерал-полковника полиции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кикоть возглавляет Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Новая структура была создана в рамках МВД после многолетних обсуждений о необходимости отдельного органа, курирующего миграционную политику.

Вопрос вновь стал актуальным в декабре 2023 г., когда глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнул необходимость формирования комплексного подхода к управлению миграционными процессами. Также эта тема обсуждалась и в преддверии формирования правительства после президентских выборов. Тогда предполагалось создание структуры, которая могла бы заниматься миграцией и межнациональной политикой, в составе правительства.

В декабре 2024 г. Путин подтвердил, что миграционная политика останется в ведении МВД, но поручил сформировать мощное специализированное подразделение – либо в составе ведомства, либо при нем. Создание службы под руководством Кикотя стало реализацией этого поручения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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