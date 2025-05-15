Путин присвоил Кикотю спецзвание генерал-полковника полиции

Вопрос вновь стал актуальным в декабре 2023 г., когда глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнул необходимость формирования комплексного подхода к управлению миграционными процессами. Также эта тема обсуждалась и в преддверии формирования правительства после президентских выборов. Тогда предполагалось создание структуры, которая могла бы заниматься миграцией и межнациональной политикой, в составе правительства.