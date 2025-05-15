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Мерц заявил о возможных рисках при конфискации Европой российских активов

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц указал на возможные последствия конфискации Европой российских замороженных активов. В интервью Die Zeit он отметил, что это повлияет на финансовую стабильность Европейского союза (ЕС).

Глава немецкого правительства также подтвердил, что Берлин совместно с европейскими партнерами прорабатывает вопрос о мобилизации замороженных российских средств в интересах поддержки Украины. При этом Мерц подчеркнул: «Если есть способ мобилизовать деньги на чистой юридической основе, мы это сделаем».

При этом власти «должны осознавать риски», которые сопровождают подобные меры.

Мерц также сообщил, что ЕС рассматривает новые санкции против России в случае отказа от перемирия. Речь идет об ограничениях в энергетике, банковской сфере, а также о расширении санкционного списка в отношении физических лиц и активов.

14 мая президент Франции Эммануэль Макрон выступил против конфискации замороженных российских активов в Европе для финансирования обороны Украины. По его словам, на данный момент отсутствует достаточная правовая основа для подобного шага.

В тот же день стало известно, что компания Euroclear получила около 1,5 млрд евро процентных доходов от замороженных российский активов за I квартал 2025 г. Это на 7,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основная доходная часть – 1,27 млрд евро – связана с активами Центрального банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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