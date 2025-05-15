Мерц заявил о возможных рисках при конфискации Европой российских активов

В тот же день стало известно, что компания Euroclear получила около 1,5 млрд евро процентных доходов от замороженных российский активов за I квартал 2025 г. Это на 7,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основная доходная часть – 1,27 млрд евро – связана с активами Центрального банка России.