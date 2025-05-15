Мерц заявил о возможных рисках при конфискации Европой российских активов
Канцлер Германии Фридрих Мерц указал на возможные последствия конфискации Европой российских замороженных активов. В интервью Die Zeit он отметил, что это повлияет на финансовую стабильность Европейского союза (ЕС).
Глава немецкого правительства также подтвердил, что Берлин совместно с европейскими партнерами прорабатывает вопрос о мобилизации замороженных российских средств в интересах поддержки Украины. При этом Мерц подчеркнул: «Если есть способ мобилизовать деньги на чистой юридической основе, мы это сделаем».
При этом власти «должны осознавать риски», которые сопровождают подобные меры.
Мерц также сообщил, что ЕС рассматривает новые санкции против России в случае отказа от перемирия. Речь идет об ограничениях в энергетике, банковской сфере, а также о расширении санкционного списка в отношении физических лиц и активов.
14 мая президент Франции Эммануэль Макрон выступил против конфискации замороженных российских активов в Европе для финансирования обороны Украины. По его словам, на данный момент отсутствует достаточная правовая основа для подобного шага.
В тот же день стало известно, что компания Euroclear получила около 1,5 млрд евро процентных доходов от замороженных российский активов за I квартал 2025 г. Это на 7,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основная доходная часть – 1,27 млрд евро – связана с активами Центрального банка России.