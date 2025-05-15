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Минюст подал иск о ликвидации партии «Гражданская инициатива»

Ведомости

Министерство юстиции России направило в Верховный суд исковое заявление о ликвидации партии «Гражданская инициатива», сообщает партия в своем Telegram-канале. Как утверждается в заявлении «Гражданской инициативы», основанием стала норма закона, согласно которой политическая партия может быть ликвидирована за «неучастие в выборах» в течение семи лет.

В партии считают это решение сугубо политически мотивированным. «Гражданская инициатива» заявила, что регулярно выдвигает кандидатов на выборах разных уровней, но сталкивается с массовыми отказами в регистрации. В качестве примера приводится кампания 2024 г., когда почти 80% выдвинутых кандидатов не были допущены к выборам, а в президентской кампании 2024 г. кандидат от партии Борис Надеждин, несмотря на сбор необходимых 250 000 подписей, был снят с участия в выборах.

В партии также подчеркнули, что срок, в течение которого формально оценивается «неучастие» в выборах, выбран Минюстом произвольно, поскольку очередной семилетний период со дня регистрации истекает лишь в 2027 г.

В феврале 2024 г. кандидату от «Гражданской инициативы» Надеждину отказали в регистрации на выборах президента России из-за высокой доли недействительных подписей в поддержку его кандидатуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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