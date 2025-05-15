Минюст подал иск о ликвидации партии «Гражданская инициатива»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд исковое заявление о ликвидации партии «Гражданская инициатива», сообщает партия в своем Telegram-канале. Как утверждается в заявлении «Гражданской инициативы», основанием стала норма закона, согласно которой политическая партия может быть ликвидирована за «неучастие в выборах» в течение семи лет.
В партии считают это решение сугубо политически мотивированным. «Гражданская инициатива» заявила, что регулярно выдвигает кандидатов на выборах разных уровней, но сталкивается с массовыми отказами в регистрации. В качестве примера приводится кампания 2024 г., когда почти 80% выдвинутых кандидатов не были допущены к выборам, а в президентской кампании 2024 г. кандидат от партии Борис Надеждин, несмотря на сбор необходимых 250 000 подписей, был снят с участия в выборах.
В партии также подчеркнули, что срок, в течение которого формально оценивается «неучастие» в выборах, выбран Минюстом произвольно, поскольку очередной семилетний период со дня регистрации истекает лишь в 2027 г.
В феврале 2024 г. кандидату от «Гражданской инициативы» Надеждину отказали в регистрации на выборах президента России из-за высокой доли недействительных подписей в поддержку его кандидатуры.