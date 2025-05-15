Минюст подал иск о ликвидации партии «Гражданская инициатива»

В партии считают это решение сугубо политически мотивированным. «Гражданская инициатива» заявила, что регулярно выдвигает кандидатов на выборах разных уровней, но сталкивается с массовыми отказами в регистрации. В качестве примера приводится кампания 2024 г., когда почти 80% выдвинутых кандидатов не были допущены к выборам, а в президентской кампании 2024 г. кандидат от партии Борис Надеждин, несмотря на сбор необходимых 250 000 подписей, был снят с участия в выборах.