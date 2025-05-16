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Премьер Малайзии согласен с мнением Путина насчет крушения рейса MH17

Ведомости

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим согласен с мнением президента России Владимира Путина насчет крушения рейса MH17 под Донецком в 2014 г. В расследовании важны сотрудничество и независимая экспертиза, заявил Ибрагим на лекции в МГИМО.

По его словам, он поднял тему трагедии малазийского Boeing 777 на встрече с Путиным, как «настоящий друг». Ибрагим спросил российского лидера, как ему реагировать на отчет Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), назвавшего РФ ответственной за трагедию. Путин же «проявил великое сочувствие в связи с трагедией».

«Он очень ясно сказал мне, что мы должны раскрыть суть этого дела. Любые международные усилия по разрешению этой проблемы – все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен – это обязательное предварительное условие», – рассказал Ибрагим (цитата по «РИА Новости»).

Премьер Малайзии подчеркнул, что будут прилагаться все усилия, чтобы узнать правду об трагедии с Boeing. Для этого, по его словам, требуется работа «заслуживающих доверия институтов, независимых профессиональных учреждений». Это непросто, так как ряд стран ожидает от Малайзии твердого противостояния, добавил Ибрагим.

14 мая Ибрагим рассказал, что на встрече с Путиным обсуждалось решение Совета ИКАО. Президент России выразил сочувствие и соболезнования родственникам погибших. Путин подчеркнул свой призыв к тщательному, всестороннему и неполитизированному расследованию.

В июне 2024 г. РФ прекратила участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении Boeing 777. Дело рассматривалось советом ИКАО с марта 2022 г. по инициативе Австралии и Нидерландов. Они заявляли о якобы нарушении Россией ст. 3 bis Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г., запрещающей применять оружие против гражданских воздушных судов в полете.

17 июля 2014 г. Boeing 777 был сбит в зоне боевых действий на востоке Украины, в 50 км от границы с РФ. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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