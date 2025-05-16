Премьер Малайзии согласен с мнением Путина насчет крушения рейса MH17

«Он очень ясно сказал мне, что мы должны раскрыть суть этого дела. Любые международные усилия по разрешению этой проблемы – все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен – это обязательное предварительное условие», – рассказал Ибрагим (цитата по «РИА Новости»).