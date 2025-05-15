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Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина о рейсе MH17 семьям погибших

Ведомости

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что передаст слова президента России Владимира Путина о крушении малазийского Boeing 777 под Донецком в 2024 г. семьям погибших в этой авиакатастрофе.

По данным «РИА Новости», Анвар Ибрагим рассказал, что на встрече в Кремле они с Путиным обсудили решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), назвавшего РФ ответственной за трагедию. Президент России выразил сочувствие и соболезнования родственникам погибших.

«Путин всегда был последователен в этом», – сказал премьер Малайзии.

По словам Анвара Ибрагима, глава российского государства подчеркнул свой призыв к тщательному, всестороннему и неполитизированному расследованию. Премьер также подтвердил, что Путин опроверг якобы неготовность к сотрудничеству, но не считает вероятным взаимодействие ни с одним органом, который он или Россия не считают независимым.

Совет ИКАО признал Россию ответственной за крушение самолета Malaysia Airlines и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. 12 мая. Нидерланды и Австралия потребовали обязать Москву начать переговоры.

В июне прошлого года РФ прекратила участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении Boeing 777. Дело рассматривалось советом ИКАО с марта 2022 г. по инициативе Австралии и Нидерландов, которые заявляют о якобы нарушении Россией ст. 3 bis Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г., которая запрещает применять оружие против гражданских воздушных судов в полете.

Малазийский самолет потерпел крушение 17 июля 2014 г. Boeing 777 был сбит в зоне боевых действий на востоке Украины, в 50 км от границы с РФ. Это случилось спустя четыре месяца после начала конфликта между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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