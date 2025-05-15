Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина о рейсе MH17 семьям погибших

В июне прошлого года РФ прекратила участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении Boeing 777. Дело рассматривалось советом ИКАО с марта 2022 г. по инициативе Австралии и Нидерландов, которые заявляют о якобы нарушении Россией ст. 3 bis Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г., которая запрещает применять оружие против гражданских воздушных судов в полете.