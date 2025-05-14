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МИД: обвинение в причастности РФ к крушению малайзийского Boeing нелегитимно

Ведомости

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) является «чисто политическим органом», заявили в МИД России. Таким образом в ведомстве ответили на решение совета по якобы причастности России к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 г.

«В очередной раз подтвердилось, что Совет ИКАО – это чисто политический орган, принимающий решения по конъюнктурным мотивам, хотя быть таковым не должен», – говорится в сообщении.

До выхода из разбирательства в июне 2024 г. Россия представила в совете «обширные и убедительные фактические и юридические доказательства» своей непричастности к катастрофе и довела эти доказательства до сведения всех государств-членов организации, отметили в МИД.

«Совет по политическим мотивам в нарушение процедуры отказался проводить расследование и вместо этого принял на веру утверждения Австралии и Нидерландов и результаты работы Совместной следственной группы (ССГ); а в нее входят те же Австралия, Нидерланды, а также Украина», – следует из заявления.

12 мая Совет ИКАО признал Россию ответственной за крушение самолета Malaysia Airlines и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. Нидерланды и Австралия обратились в Совет ICAO с требованием обязать Россию начать переговоры.

В июне 2024 г. Россия прекратила участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении в 2014 г. Boeing 777. Дело рассматривалось советом ИКАО с марта 2022 г. по инициативе Австралии и Нидерландов, которые заявляют о якобы нарушении Россией ст. 3 bis Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г., запрещающей применять оружие против гражданских воздушных судов в полете.

Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 г. Тогда Boeing 777 был сбит в зоне боевых действий на востоке Украины, в 50 км от границы с Россией. Трагедия произошла через четыре месяца после начала конфликта между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге установил, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, виновными в крушении Boeing 777 суд признали Игоря Гиркина (Стрелков), Сергея Дубинского («Хмурый») и Леонида Харченко («Крот»). Их приговорили к пожизненному заключению.

Москва усомнилась в объективности разбирательства, поскольку Россию отстранили от расследования, заявляли в Кремле. В ноябре 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России решения МУС ничтожны.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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