В Кремле не приняли выводы расследования по делу MH17
Кремль не принимает выводы ангажированного расследования по делу о крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наша позиция хорошо известна. И, собственно, вы знаете, что Россия не была страной, которая принимала участие в расследовании этого происшествия», – подчеркнул представитель Кремля.
12 мая совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) признал Россию ответственной за крушение самолета Malaysia Airlines и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. Нидерланды и Австралия обратились в Совет ICAO с требованием обязать Россию начать переговоры.
17 июля 2014 г. Boeing 777 был сбит на востоке Украины в 50 км от границы с Россией. Это произошло через четыре месяца после начала конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.
В ноябре 2022 г. суд в Гааге определил, что рейс сбили из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. Виновными в крушении были признаны россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский («Хмурый») и Леонид Харченко («Крот»). Их приговорили к пожизненному заключению и выплате родным погибших как минимум 16 млн евро. В июне 2024 г. Россия прекратила участие в этом деле и не признает компетенцию совета ICAO. Посольство РФ в Нидерландах сообщало, что Москва не причастна к крушению и утверждения об обратном не соответствуют действительности.