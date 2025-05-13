В Кремле не приняли выводы расследования по делу MH17

В ноябре 2022 г. суд в Гааге определил, что рейс сбили из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. Виновными в крушении были признаны россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский («Хмурый») и Леонид Харченко («Крот»). Их приговорили к пожизненному заключению и выплате родным погибших как минимум 16 млн евро. В июне 2024 г. Россия прекратила участие в этом деле и не признает компетенцию совета ICAO. Посольство РФ в Нидерландах сообщало, что Москва не причастна к крушению и утверждения об обратном не соответствуют действительности.