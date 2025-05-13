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В Кремле не приняли выводы расследования по делу MH17

Ведомости

Кремль не принимает выводы ангажированного расследования по делу о крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша позиция хорошо известна. И, собственно, вы знаете, что Россия не была страной, которая принимала участие в расследовании этого происшествия», – подчеркнул представитель Кремля.

12 мая совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) признал Россию ответственной за крушение самолета Malaysia Airlines и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. Нидерланды и Австралия обратились в Совет ICAO с требованием обязать Россию начать переговоры.

17 июля 2014 г. Boeing 777 был сбит на востоке Украины в 50 км от границы с Россией. Это произошло через четыре месяца после начала конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

В ноябре 2022 г. суд в Гааге определил, что рейс сбили из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. Виновными в крушении были признаны россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский («Хмурый») и Леонид Харченко («Крот»). Их приговорили к пожизненному заключению и выплате родным погибших как минимум 16 млн евро. В июне 2024 г. Россия прекратила участие в этом деле и не признает компетенцию совета ICAO. Посольство РФ в Нидерландах сообщало, что Москва не причастна к крушению и утверждения об обратном не соответствуют действительности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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