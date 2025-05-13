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Нидерланды и Австралия намерены добиться переговоров с Россией по делу MH17

Ведомости

Нидерланды и Австралия обратились в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) с требованием обязать Россию начать переговоры по делу о крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом сообщается на сайте нидерландского правительства.

Совет ICAO признал Россию ответственной за крушение воздушного судна и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп уточнил, что теперь Совету организации предстоит рассмотреть возможные меры возмещения.

17 июля 2014 г. Boeing 777 был сбит в зоне боев на востоке Украины, в 50 км от границы с Россией. Это произошло через четыре месяца после начала конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками. В результате крушения погибли все 298 человек, которые были на борту.

В ноябре 2022 г. суд в Гааге определил, что рейс был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. Виновными в крушении самолета были признаны россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский («Хмурый») и Леонид Харченко («Крот»). Их приговорили к пожизненному заключению и выплате родным погибших по меньшей мере 16 млн евро в качестве компенсаций.

МИД РФ счел решение суда в Гааге политизированным. В июне 2024 г. российское внешнеполитическое ведомство заявило, что Россия прекращает участие в этом деле и не признает компетенцию совета. Посольство РФ в Нидерландах сообщало, что Москва не причастна к крушению и все утверждения об обратном не соответствуют действительности. Кроме того, российская сторона указывала, что при расследовании не был учтен тот факт, что самолет был сбит из находящейся в украинском арсенале ракеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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