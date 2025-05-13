Нидерланды и Австралия намерены добиться переговоров с Россией по делу MH17

МИД РФ счел решение суда в Гааге политизированным. В июне 2024 г. российское внешнеполитическое ведомство заявило, что Россия прекращает участие в этом деле и не признает компетенцию совета. Посольство РФ в Нидерландах сообщало, что Москва не причастна к крушению и все утверждения об обратном не соответствуют действительности. Кроме того, российская сторона указывала, что при расследовании не был учтен тот факт, что самолет был сбит из находящейся в украинском арсенале ракеты.