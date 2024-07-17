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Посольство: дело МН17 так и не было тщательно расследовано из-за политизации

Ведомости

Спустя 10 лет после крушения самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, так и не было проведено тщательного расследования, до сих пор не установлены истинные обстоятельства трагедии. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Нидерландах.

«Не поддается объяснению, почему за прошедшие десять лет так и не было задано ни одного вопроса Украине, которая отказалась предоставить данные радаров и записи переговоров наземных служб слежения за полетами, не смогла объяснить, куда исчезли работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии», – сказано в заявлении.

Российские дипломаты также обратили внимание, что не был должным образом проанализирован вопрос об ответственности Киева за незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий. По мнению дипмиссии, провести полное и независимое расследование помешала «высокая степень политизации» дела.

В посольстве заявили, что спустя 10 лет с момента трагедии становится очевидным, что Гаага занимается «выгораживанием киевских властей». Диппредставительство подчеркнуло, что Россия не причастна к крушению, а все утверждения об ином не соответствуют действительности.

17 июля 2014 г. Boeing 777 был сбит в зоне боевых действий на востоке Украины, в 50 км от границы с Россией. Трагедия произошла через четыре месяца после начала конфликта между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В ноябре 2022 г. суд в Гааге определил, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. Виновными в крушении воздушного судна были признаны Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский («Хмурый») и Леонид Харченко («Крот»). Их приговорили к пожизненному заключению, также осужденные должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 млн евро в качестве компенсации.

МИД России назвал решение суда в Гааге, обвинившего в произошедшем ополчение ДНР, политизированным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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