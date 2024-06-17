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Россия вышла из спора с Австралией и Нидерландами по делу о крушении МН17

В МИДе заявили о несоответствии проведенного расследования резолюции Собвеза ООН
Инна Шульгина
Piroschka van de Wouw / REUTERS

Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении в 2014 г. Boeing 777, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в малазийский Куала-Лумпур. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Дело рассматривается советом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с марта 2022 г. по инициативе Австралии и Нидерландов, которые заявляют о якобы нарушении Россией ст. 3 bis Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г., запрещающей применять оружие против гражданских воздушных судов в полете.

Россия не признает компетенцию совета в этом деле. По данным МИД РФ, проведенное ранее техническое расследование Совета по вопросам безопасности Нидерландов (СБН) и уголовное расследование Совместной следственной группой (ССГ) не удовлетворяют критериям резолюции Совбеза ООН и правилам ИКАО по разрешению разногласий. Россия неоднократно предлагала провести независимое международное расследование авиакатастрофы согласно указанным критериям, но совет ИКАО отказал ей.

В министерстве указывают, что окончательные выводы технического расследования СБН содержат множество неточностей и нестыковок. В состав ССГ входят страны, «не только прямо заинтересованные в результате расследования ввиду своей вовлеченности в инцидент, но и политически ангажированные против России» – Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. Просьба РФ об участии в группе была отклонена.

«Поскольку совет ИКАО отказался провести независимое расследование инцидента под эгидой ИКАО, "на столе" у совета сейчас находятся исключительно результаты псевдорасследования, полученные одной из сторон разбирательства», – подчеркивается в сообщении МИДа.

Кроме того, совет ИКАО не принял во внимание решение Международного суда ООН от 31 января 2024 г., который отклонил требования о возложении на Россию ответственности за гибель рейса МН17.

«...Россия остается приверженной резолюции Совета безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы рейса MH17, открыта для соответствующей работы. <...> Мы прекращаем свое участие в этом фарсе. Россия не признает правомочия совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними», – заявили в МИДе.

17 июля 2014 г. Boeing 777 был сбит в зоне боевых действий на востоке Украины, в 50 км от границы с Россией. Трагедия произошла через четыре месяца после начала конфликта между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

17 ноября суд в Гааге установил, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. Сообщалось, что невозможно определить, кто дал команду о запуске ракеты по воздушному судну: в следствии был ряд пробелов.

Виновными в крушении Boeing 777 суд признал Игоря Гиркина (Стрелков), Сергея Дубинского («Хмурый») и Леонида Харченко («Крот»). Их приговорили к пожизненному заключению, также осужденные должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 млн евро в качестве компенсации. В Кремле выразили сомнения в объективности разбирательства, так как Россию изначально отстранили от расследования.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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