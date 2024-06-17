Россия вышла из спора с Австралией и Нидерландами по делу о крушении МН17

17 июля 2014 г. Boeing 777 был сбит в зоне боевых действий на востоке Украины, в 50 км от границы с Россией. Трагедия произошла через четыре месяца после начала конфликта между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.