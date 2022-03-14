Австралия и Нидерланды подали совместную жалобу против России по делу MH17
Австралия и Нидерланды подали совместную жалобу на Россию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в рамках дела о крушении самолета авиакомпании Malasya Airlines в Донбассе в 2014 г. (рейс MH17), сообщила пресс-служба австралийского министерства иностранных дел.
«Австралия и Нидерланды инициировали разбирательство с Российской Федерацией в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) из-за крушения рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году», — говорится в сообщении.
В заявлении говорится, что данное разбирательство будет идти параллельно с судебным расследованием инцидента, которое сейчас проходит в Нидерландах. При этом обе страны ссылаются на 84 статью Конвенции о международной гражданской авиации, которая предусматривает, что если подписавшие конвенцию страны не могут разрешить возникающие споры, то это происходит с привлечением Совета ИКАО.
Генеральный прокурор Австралии Михаэлия Кэш заявила, что страны будут добиваться, чтобы ИКАО признала, что Россия якобы нарушила Чикагскую конвенцию, которая «требует от государств воздерживаться от применения оружия против гражданских воздушных судов в полете». Стороны также хотят, чтобы ИКАО «приказала российским должностным лицам немедленно вступить в добросовестные переговоры», чтобы оперативно решить вопросы полного возмещения ущерба всем пострадавшим сторонам. Сумма ущерба не уточняется.
Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Нидерланды обвинили троих россиян и украинца в причастности к крушению MH17. Это один из бывших лидеров ополчения Донбасса, россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), занимавший тогда пост министра обороны ДНР, и трое его подчиненных — граждане РФ Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Всех четверых судят заочно, вину они отрицают.
Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука». При этом Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия, которая данные обвинения неоднократно опровергала. Нидерланды в ходе расследования отказались учесть данные России, согласно которым ракета, сбившая самолет, была запущена из украинского ЗРК «Бук» с подконтрольной Украине территории. Кроме того, как заявлял МИД России, именно незакрытие воздушного пространства Украины привело к катастрофе рейса МН17.