Мирошник: результаты переговоров в Стамбуле можно легитимизировать

Мирошник также сообщил, что существует шанс на выработку в Стамбуле документа по завершению украинского конфликта. Для начала, по его словам, нужно пройти первый трек – «достичь договоренностей по достижению мира, найти сам механизм урегулирования». Посол считает, что делегации с обеих сторон вполне могут сделать это.