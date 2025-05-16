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Мирошник: результаты переговоров в Стамбуле можно легитимизировать

Посол оценил шансы на выработку документа по завершению конфликта
Ведомости

Невзирая на истечение срока президентских полномочий Владимира Зеленского, легитимизация российско-украинских переговоров в Стамбуле возможна. Об этом прессе заявил посол по особым поручениям МИД России Родин Мирошник.

По его словам, российская сторона анализировала украинское законодательство, согласно которому есть точное понимание о прекращении полномочий Зеленского как легитимного руководителя страны. Мирошник подчеркнул, что этот факт понимает целый ряд других стран.

«А какие механизмы от его полноценной легализации, вхождения в правовое поле, я думаю, что это как раз вопрос переговорного процесса, который должен оговаривать переходные условия и каким образом этот документ может быть легализован», – сказал посол (цитата по ТАСС).

Мирошник также сообщил, что существует шанс на выработку в Стамбуле документа по завершению украинского конфликта. Для начала, по его словам, нужно пройти первый трек – «достичь договоренностей по достижению мира, найти сам механизм урегулирования». Посол считает, что делегации с обеих сторон вполне могут сделать это.

Трехсторонние переговоры представителей России, Украины и Турции состоятся в Стамбуле 16 мая. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская делегация под его руководством будет ждать украинскую сторону с 10:00. Он подчеркнул, что Москва готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий.

Ранее прямые переговоры между Москвой и Киевом были запланированы на 15 мая по инициативе президента России Владимира Путина. Зеленский сообщил, что лично приедет в Турцию для переговоров и призвав к этому российского лидера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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